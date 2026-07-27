Dvojitá dávka Lary Croft nebude. Tomb Raider: Catalyst vyjde až v roce 2028

V původních plánech herního kalendáře stálo, že se sličná archeoložka Lara Croft vrátí už letos s reimaginací prvního dílu v podobě Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Nakonec se Crystal Dynamics doplnění studiem Flying Wild Hog rozhodli k odkladu na únor příštího roku, což by znamenalo, že se dočkáme hned dvojité dávky dobrodružství, protože na 2027 se chystalo ještě nové pokračování, Tomb Raider: Catalyst. To už ale také neplatí.
Podcast The Game Business prozradil, že mu šéf herní divize Amazonu Jeffrey Gattis potvrdil odklad Catalyst na rok 2028. Přesnější datum vydání ani důvod odkladu neuvedl. Vydat dvě velké hry z téže série během jednoho roku však prý už v základu nedávalo moc smysl, proto se jedná o rozhodnutí očekávané a nakonec zřejmě i smysluplné.
Nakonec za odkladem nemusí stát nutně jen kalendářní spor, ale také situace v Crystal Dynamics, které za poslední rok čtyřikrát propouštělo. Na budoucnosti firmy a chystaných her se to podle všeho projevit nemá, ale je pravděpodobné, že minimálně malé zbrzdění vývoje škrty přinesly.
Fanoušci nicméně nemusí příliš smutnit, protože od vydání Tomb Raider: Legacy of Atlantis je teď dělí necelých sedm měsíců. I proto společnosti vydávají krátkou dokumentární sérii, kde si políčili na jednotlivé aspekty modernizace. Nejnovější díl se tak zaměřil na pohyb a skákání, které jsou klíčovou složkou každé Lařiny výpravy.
Podle jejich slov se snaží zachytit esenci postavy, proto v pohybech hned rozpoznáte ikonické animace, které ale teď budou o poznání plynulejší. Pomohla tomu i Alix Wilton Regan, která se stala novou videoherní Larou skrze dabing i motion capture. Aby pohyby zvládla předvést věrně, prodělala náročný trénink plný běhu, jógy i lezení. A jelikož nás od vydání prvního dílu dělí celých 30 let, pokročily technologie i v jiných ohledech, a tak budeme moct kupříkladu mnohem detailněji prozkoumávat zdejší prostředí.
Pamětníci se samozřejmě na Tomb Raider: Legacy of Atlantis podívají a upřímně v něm původní start série nerozpoznají, což ale prý neznamená, že by si nová verze nezachovala původního ducha. Jen je modernizovaná, aby ji mohli řádně okusit i moderní hráči. Jestli to je správná cesta, zjistíme 12. února na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Switchi 2.