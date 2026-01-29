Dune: Awakening vás chce tak moc nalákat zpátky do hry, že ruší daně

MMO ze světa Duny se chystá na další větší zásah do hratelnosti a tentokrát míří přímo na oblast, která je kritizovaná už od vydání v loňském létě. Dune: Awakening dostane už příští týden velkou aktualizaci Chapter 3, která má výrazně přepracovat závěr hry a nabídnout důvody, proč u hry zůstat i po dosažení nejvyšších úrovní. A jako bonus nemyslitené: konec placení daní!
Vývojáři z Funcomu potvrdili, že Chapter 3 vyjde symbolicky už 3. února. Otevřeně přiznávají, že zpětná vazba k endgamu byla dlouhodobě stejná: málo možností, málo smysluplného obsahu, slabý pocit postupu a nedostatek motivace pokračovat v hraní. Právě na tyto výtky se má nová kapitola zaměřit.
Jakmile se hráči dostanou k možnosti zpracovávat plastanium, tedy technologickou úroveň Tier 6, otevřou se nové systémy, které mají nabídnout hlubší rozhodování a dlouhodobější cíle. Přibudou specializace, společné cíle a systém augmentací, jež mají výrazně rozšířit možnosti vývoje postavy a dát hráčům větší kontrolu nad tím, jakým směrem se jejich hrdina na Arrakis ubírá.
Součástí updatu je také rozšíření mapy hned o deset nových lokací. Ty zahrnují opakovatelné testovací stanice s bossy, jejichž obtížnost se škáluje podle hráčovy úrovně. A teď ta nejveselejší změna – daně za provoz vaší základny jsou pryč. Funcom otevřeně říká, že je ruší proto, že je nikdo neměl rád (jak je ostatně u daní zvykem). Kromě toho se vývojáři snaží nalákat i hráče, kteří už nějakou dobu nepřihlásili. Pokud jste ve hře nebyli déle než 28 dní, po návratu dostanete balíček s užitečnými nástroji, aby byl návrat do hry o něco méně bolestivý.
Zda tyto změny skutečně dokážou endgame Dune: Awakening nastartovat a udržet komunitu spokojenou, se ukáže velmi brzy. Dune: Awakening je k dispozici na PC, Xboxu Series X/S a PS5.