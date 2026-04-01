Důkazy o sabotáži přímo ve hře. MindsEye chce odhalit pravdu novou misí
zdroj: Build a Rocket Boy

1. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Komerční průšvih a jedna z nejhorších her loňska se dál potácí mezi problémy a kontroverzí. Studio Build a Rocket Boy se ale s MindsEye nevzdává a stále si stojí za tím, že selhali kvůli průmyslové špionáži a sabotáži. Důkazy o údajné kudle v zádech má městská akce předvést přímo ve hře v novém obsahu.

V rozhovoru pro Games Beat šéf Mark Gerhard uvedl, že připravovaná nová mise, která se do MindsEye chystá, ponese název Blacklist a nabídne hratelnou ženskou postavu. Zároveň má sloužit jako prostředek, jak komunitě přiblížit jejich pohled na celou kauzu. „Chceme tím sdílet část důkazů o sabotáži s hráči,“ naznačuje, aniž by šel do konkrétních detailů. Už dříve přitom zmiňoval, že by se ve hře mohla objevit i jména lidí, kteří měli za údajnými útoky stát.

Celou situaci prezentuje s poměrně bojovným tónem. „Pojďme si s tím trochu pohrát. Řekněme ten příběh komunitě ještě předtím, než se odehraje u soudu,“ tvrdí. Přiznává, že studio dostalo několik ran, ale podle něj teď přichází čas vrátit úder kreativní cestou, která zapadá do jejich role vypravěčů a tvůrců her.

Gerhard už v minulosti opakovaně tvrdil, že proti MindsEye existovala koordinovaná snaha poškodit hru i studio, a to jak zevnitř, tak zvenčí. Mluvilo se o uplácení influencerů nebo využívání botů k negativním kampaním na sociálních sítích. Konkrétní důkazy ale zatím veřejně nepředložil. Bývalý vydavatel IO Interactive. se kterým se nakonec před nedávnem rozkmotřili, tyto spekulace odmítl.

Podle Gerharda se nicméně případem už zabývají úřady v USA i Velké Británii. Tvrdí, že studio shromáždilo silné podklady a identifikovalo osoby, které se na údajné sabotáži podílely. Vyšetřování má nyní probíhat v rukou příslušných institucí. „Necháme věci běžet jejich přirozeným právním procesem,“ dodává s tím, že další detaily zatím sdílet nechce.

Zároveň ale připouští, že samotné vydání hry se nepovedlo. Technické problémy, bugy a pády jsou podle něj chybou studia. „To jde za námi,“ říká otevřeně. Tým prý dál investuje do oprav a vylepšení a plánuje hru znovu uvést na trh ve výrazně lepším stavu. Do vývoje se mezitím vrací i Leslie Benzies, bývalý producent Grand Theft Auto V, který si po vydání dal pauzu kvůli spojistosti v kauze se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. Ani to ale neznamená konec změn uvnitř studia. Po dvou vlnách propouštění mohou přijít další.

Celé situaci nepomáhají ani aktuální čísla. Přestože šéf studia tvrdí, že hra sbírá dobré recenze a prodeje rostou, realita zatím vypadá jinak. Nízké hodnocení i slabá hráčská aktivita naznačují, že MindsEye má před sebou ještě dlouhou cestu, pokud chce svůj skutečně reputační restart.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
