Duchovní nástupce Settlers se opřede magií. Pioneers of Pagonia – Meadowsong vítá čarodějnice

Pioneers of Pagonia od německého studia Envision Entertainment hrdě pokračují v odkazu legendární série Settlers a nabízí sympatické budování v rámci osvědčeného konceptu. Kdyby vám snad ale ve hře ještě něco chybělo, možná to napraví dvě chystaná DLC na letošní rok, kdy to první vyjde už za pár týdnů.
Pioneers of Pagonia – Meadowsong vás zavede na titulní ostrov, kdysi proslulý prosperujícím zemědělství. Dnes jeho půdu ale sužuje záhadná choroba, která ničí vše, co byste se snažili vypěstovat. Stojí za tím snad záhadný čarodějnický sabat? Nebo tyto nekalé vlivy proudí odjinud?
Mysteriózní premisa funguje jako obal pro řadu nových prvků, které nejlépe okusíte v novém scénáři, rozšiřujícím místní svět o nové poznatky. Tím se do hry podívá nová výzva, kdy musíte odhalit plány a zabránit prastarým rituálům čarodějnic, kde má každá trochu jiné speciální schopnosti. A pokud byste chtěli, můžete na ně narazit i na procedurálně generovaných mapách.
Naprosto logicky se také obohatí výrobní řetězce, do nichž přibudou nové budovy v podobě vinařství, ovocné farmy a zvířecí farmy, což mimo jiné znamená příchod dalšího zboží, jako jsou hrozny, jablka, vejce, víno, džus či léčivé bobule. Abyste však mohli pěstovat dobré ovoce, potřebujete k tomu vysadit jabloně a vinnou révu, o vejce se postarají slepice, které vám budou hlídat psi, zatímco se v okolí budou potulovat kočky.
Pro novinky však nutně nemusíte hned investovat. Společně s rozšířením vyjde ještě bezplatná aktualizace „Free Beer“. Jeho součástí je předělané vaření piva, ale také četné změny v rámci místního editoru map, aby fanoušci mohli vytvářet vlastní scénáře a postavili se před téměř nekonečné výzvy.
Pokud si ještě před koupí potřebujete osvěžit kvality základní hry, vyrazte na naší recenzi, kde ji Michal Krupička obecně chválil za relaxační aspekt i komplikované výrobní řetězce. Příběh ani souboje sice neuhranou, ale nakonec o tomhle hra ani není. Stejně ani jako o průměrném kooperativním režimu.