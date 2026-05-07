Druhoválečná strategie Sudden Strike 5 ukazuje budoucnost. Čeká nás kooperace i nová kampaň
7. 5. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Kultovní strategická série Sudden Strike se po dubnovém návratu valí dál jako tanky Panzer. Roadmapa pro Sudden Strike 5 a potvrzují, že hra dostane během dalších měsíců výraznou podporu.

První na řadě bude větší quality-of-life update zaměřený na opravy chyb a úpravy vycházející ze zpětné vazby komunity. Vývojáři chtějí doladit celkový pocit ze hry a reagovat na nejčastější připomínky hráčů. Po něm dorazí jedna z nejžádanějších funkcí, kterou je kooperace. Nový Co-op Mode umožní projít celou kampaň ve dvou hráčích, kteří budou společně koordinovat taktiku na bojišti. Série tak poprvé výrazněji otevírá dveře týmovému hraní.

Dalším krokem bude placené DLC s novou kampaní o šesti misích. Detaily zatím zůstávají tajné, ale studio slibuje, že více informací včetně data vydání a ceny odhalí brzy. Roadmapu uzavírá editor scénářů, který hráčům umožní vytvářet vlastní mapy a sdílet je s komunitou. Právě tahle funkce by mohla výrazně prodloužit životnost hry a otevřít prostor pro vlastní historické bitvy i alternativní kampaně.

Sudden Strike 5 staví na velkých mapách, masivních bitvách a více než třech stovkách autentických jednotek z druhé světové války. Nechybí tanky Sherman, sovětské T-34 ani německé Messerschmitty, přičemž hra klade důraz na svobodu v přístupu k misím a kombinování různých taktik.

Hra má momentálně na Steamu smíšené hodnocení, kdy pozitivně hlasovalo z 310 lidí 68 %. Nejčastěji jsou Sudden Striku 5 vyčítána krátká kampaň a omezený počet jednotek v misích. Na druhé straně je ale chválený za skvělou hratelnost starších realtime strategií, jak je známe a jak je Sudden Strike v roce 2000 představil. 

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
