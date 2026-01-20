Druhá řada seriálového Falloutu rekordy netrhá, důvod k panice ale není

Druhá řada seriálového Falloutu si zatím vede velmi solidně, i když se na první pohled může zdát, že oproti té první ztrácí dech. Podle čerstvých dat společnosti Nielsen totiž sledovanost při startu druhé série výrazně klesla. V kontextu změněného způsobu vydávání epizod ale nejde o nic, z čeho by si v Amazonu a Bethesdě museli trhat vlasy.
Magazín Hollywood Reporter 15. ledna zveřejnil čísla, podle nichž Fallout nasbíral během týdne od 15. do 21. prosince celkem 794 milionů zhlédnutých minut. To je výrazně nižší číslo než v případě první série, která si v prvním týdnu po odvysílání připsala 2,9 miliardy minut a stala se historicky nejsilnější premiérou Amazonu. Na první pohled jasný propad, jenže taky velmi jiná situace.
Zatímco první řada vyšla 10. dubna celistvá a těžila tak z diváků, kteří všech osm epizod zhltli v krátkém sledu, druhá série přešla na týdenní model, kdy se na díly čeká. Nielsen navíc tradičně měří sledovanost v celkovém počtu minut a pouze na televizích, což v době streamování z různorodých zařízení neposkytuje úplně kompletní obrázek.
Oněch 794 milionů minut tak připadá na jedinou epizodu, ne na celou sérii, což tak nakonec vlastně značí velmi silný start. Dalším faktorem je chování diváků, kteří jsou zvyklí počkat, až bude k dispozici celá řada, a teprve potom se do ní pustit.
V tomto kontextu se Fallout umístil na sedmém místě celkového žebříčku sledovanosti za daný prosincový týden, kterému dominovaly Stranger Things. Před blížícím se závěrem celého seriálu si připsaly 2,37 miliardy minut.
Z pohledu Amazonu a Bethesdy je nakonec nejdůležitější, že značka zůstává silná a seriál si drží stabilní pozornost publika. Třetí série už je oficiálně potvrzená, točit by se měla začít 1. května, čímž chce Amazon zajistit relativně krátký rozestup mezi jednotlivými řadami. Druhá série dorazila pouhý rok a půl po první, což je tempo, o jakém si fanoušci většiny seriálové produkce mohou nechat jen zdát.