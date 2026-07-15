Drsná realita nezávislosti: Autoři South of Midnight po osamostatnění hledají práci
zdroj: Compulsion Games

Drsná realita nezávislosti: Autoři South of Midnight po osamostatnění hledají práci

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15. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Sotva utichly oslavy znovunabyté svobody, přichází pro vývojáře z Compulsion Games tvrdý střet s realitou herního průmyslu. Pouhých několik dní poté, co se studio v rámci masivního propouštění a škrtů v herní divizi Microsoftu vykoupilo z područí Xboxu, musí čelit existenčním otázkám spojeným s vlastním financováním. Tvůrci příběhové akční adventury South of Midnight či dystopického survivalu We Happy Few tak na nic nečekají a okamžitě se vydávají na lov nových pracovních příležitostí.

South of Midnight
Recenze
South of Midnight – recenze magické akční adventury z jižanských bažin

Studio oficiálně oznámilo, že je otevřené novým spolupracím a rádo nabídne své kapacity jako pomocnou ruku cizím projektům, což naznačuje, že jejich hlavní prioritou v této chvíli není vývoj vlastních her.

Na profesní síti LinkedIn vývojáři uvedli, že s návratem ke svým nezávislým kořenům rozšiřují možnosti partnerství napříč nejen herním, ale i zábavním průmyslem. Své potenciální partnery lákají na to, aby využili talent a kreativitu oceňovaného týmu, který stojí za South of Midnight, tedy hrou, která si odnesla cenu BAFTA či sedm trofejí z Kanadské hry roku.

Ačkoliv si Compulsion Games v rámci rozchodu s Xboxem dokázali udržet práva na všechny své dosavadní hry (South of Midnight, We Happy Few a Contrast), zatím nevíme, jak s nimi naloží. Jejich poslední vydaný titul se nedočkal žádného rozšíření a tým čítající zhruba 112 lidí od té doby novou hru nepředstavil, ačkoliv na nový projekt v mezičase nabíral, takže není vyloučené, že doposud hlavně pomáhal jiným studiím pod hlavičkou Xboxu.

Hledání zakázek je sice pro nezávislá studia běžným denním chlebem a je dost možné, že vedle toho Compulsion Games připravují i vlastní projekt, se kterým budou obcházet vydavatele, otázkou však zůstává, jestli a kdo v dnešní době plné škrtů a opatrných investic poskytne studiu potřebné finance.

Microsoft Logo
Novinky
„Katastrofické vedení a ostuda průmyslu,“ zaznívá v reakcích na propouštění v Microsoftu

Compulsion Games zároveň nejsou jediní, kdo se musel se zelenou mateřskou lodí rozloučit. Minulý týden znovu získalo nezávislost také studio Double Fine (Psychonauts, Brütal Legend), které má za sebou nedávné vydání menších projektů Keeper a Kiln. I oni si sice ponechali práva na své značky, ale jejich další plány jsou zahaleny tajemstvím. Mezitím o svém odchodu z Xboxu vyjednává i Arkane, zatímco týmy Ninja Theory a Undead Labs už přešly pod nové, dosud nezveřejněné majitele.

Situace je přímým důsledkem drastických škrtů v Microsoftu, které vedly k okamžitému propuštění 1600 lidí, přičemž dalších 1600 má následovat do příštího léta. Čistky zasáhly kompletně celou divizi Xboxu a nevyhnuly se ani tak posvátným značkám, jako je The Elder Scrolls. Pro nezávislé týmy tak začíná nový, náročný boj o přežití v turbulentních vodách současného herního průmyslu.

Smarty.cz
Tagy:
akční adventura 3rd person magie akční adventura
Zdroje:
Compulsion Games
Hry:
Contrast We Happy Few South of Midnight
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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