Drama v zákulisí Elden Ringu. Mateřská firma kvůli němu čelí vzpouře akcionářů

Japonský multimediální gigant Kadokawa, pod jehož křídla spadá i slavné studio FromSoftware, momentálně prožívá korporátní noční můru. Zatímco jeho akční RPG Elden Ring sesbíralo hromadu ocenění a do dubna loňského roku prodalo 30 milionů kopií, v zákulisí mateřské společnosti zuří ostrá válka o moc. Na výroční valné hromadě se rozhořel napínavý střet mezi současným generálním ředitelem Takešim Nacunem a hongkongskou aktivistickou investiční společností Oasis Management, která postupně skoupila 13,76 % akcií a stala se největším akcionářem Kadokawy. Cílem investorské vzpoury není nic menšího než okamžité odvolání šéfa firmy.
Hlavním argumentem nespokojených investorů je přitom paradoxně právě gigantický úspěch Elden Ringu. Společnost Oasis Management tvrdí, že pod Nacunovým vedením došlo k masivnímu úniku zisků, které měly skončit v pokladně Kadokawy. Zatímco v domácím Japonsku si FromSoftware vydalo hru samo, celosvětovou distribuci a vydavatelská práva svěřilo společnosti Bandai Namco. Z pohledu dravých investorů jde o trestuhodně promarněnou příležitost, kdy se firma dobrovolně vzdala obrovského balíku peněz ze zbytku světa.
Kritika ze strany Oasis Management navíc padla na úrodnou půdu i u dalších vlivných partnerů a konzultantů, kteří doporučují hlasovat proti znovuzvolení současného ředitele. Například vlivná poradenská společnost Institutional Shareholder Services ve své zprávě otevřeně uvedla: „I když nalezení náhrady za Nacuna může chvíli trvat, je to výzva, kterou stojí za to přijmout.“
Rebelující investoři mají v rukou silné zbraně v podobě tvrdých ekonomických dat. Kadokawa totiž v poslední době finančně strádá: Zatímco v roce 2022, kdy Elden Ringpobláznil svět, vykazovala společnost čistou návratnost kapitálu ve výši 9,4 %, v loňském roce se tento ukazatel propadl na pouhé 0,5 %.
Na obranu jednasedmdesátiletého ředitele se potom staví alespoň současné představenstvo společnosti. Argumentuje tím, že Nacuno měl ještě na loňské valné hromadě neochvějnou podporu devadesáti procent akcionářů. Vedení firmy varuje, že jeho odvolání v době, kdy Kadokawa prochází zásadní vnitřní restrukturalizací, by přineslo pouze chaos a nestabilitu.
Jenže důvodů, proč firma k reformám vůbec musela přistoupit, je celá řada a všechny hrají do karet spíše opozici. Kadokawa se v posledních letech potýká s jedním problémem za druhým, v roce 2024 ochromil chod firmy masivní únik dat způsobený ransomwarovým útokem, společnost čelila vyšetřování kvůli mizerným podmínkám pro externí pracovníky a bývalý předseda představenstva byl dokonce odsouzen za korupci spojenou s olympijskými hrami v Tokiu.
Velké naděje na záchranu vkládala společnost do námluv se Sony, ze kterých však nakonec sešlo a technologický gigant si v Kadokawě ponechal pouze 10% podíl.
Ať už dopadne hlasování o osudu generálního ředitele jakkoliv, narůstající tlak ze strany Oasis Management dost pravděpodobně změní strategii japonské korporace. Akcionáři totiž požadují, aby se Kadokawa přestala spoléhat na polovičatá partnerství a začala mnohem agresivněji investovat do vlastních velkorozpočtových her, pro něž si ponechá distribuční práva i ve světě.