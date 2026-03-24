Dragon's Dogma 2 slaví už druhé výročí. Dočká se někdy dalšího obsahu?

Chcete-li další důkaz, že čas ubíhá snad až příliš rychle, Capcom připomněl, že Dragon's Dogma 2 o víkendu oslavilo už druhé výročí svého vydání. I napodruhé si příběh ukradeného srdce zajistil slušnou řádku fandů, kteří u příležitosti narozenin znovu vznesli přání, aby i do dvojky přišlo rozšíření jako Dark Arisen pro jedničku. Existuje ale ještě nějaká naděje?
Poslední aktualizace do hry dorazila loni v dubnu a studio od té doby víceméně mlčelo. S druhým výročím ovšem kanály ožily, Capcom sdílel speciální slavnostní ilustraci, kde děkuje za přízeň a připíjí na zdraví fanoušků i jejich hrdinů.
Netrvalo moc dlouhou a bystří nadšenci, kteří se chytají každé naděje, začali spekulovat, jestli ilustrace náhodou nenaznačuje vytoužené DLC. Podle nich obsahuje pár nápověd: V podivně osvětleném pozadí je například zdánlivě nová postava otočená zády. Její účes ani brnění ve hře nejsou a obecné ladění snad až příliš evokuje sníh, který v základní hře taktéž není.
Aby těch konspiračních teorií ale nebylo málo, podezřelý je i přímo nápis 2nd anniversary, potažmo červeně označená písmena v něm, která se dají přeskládat do spojení 2nd Arisen. Hráči věří, že to už opravdu nemůže být náhoda a tak trochu doufají, že po konci silné marketingové kampaně pro Resident Evil Requiem je společnost připravená se vrátit ke svému specifickému RPG.
Pokud by z rozšíření nakonec nic nebylo, alespoň se Capcom u výročí spojil se společností GameSir, aby společně vytvořili oficiálně licencovaný ovladač Xbox G7 Pro DD2 Edition. Kromě moc pěkného designu slibuje možnost připojení přes kabel, 2,4GHz přijímač nebo Bluetooth. Využijete ho nejen na PC a Xboxu, ale také na zařízeních s Androidem.
Zároveň raději kroťte svá očekávání, jelikož ze společnosti ke konci roku 2024 odešel tvůrce hry Icuno Hideaki, který aktuálně vede LightSpeed Studios. Na druhou stranu, 4 miliony prodaných kopií není zanedbatelný signál zájmu, ačkoliv má pořád daleko k jiným platinovým projektům vydavatelství ze sérií Resident Evil nebo Monster Hunter.