Dragon's Dogma 2 slaví už druhé výročí. Dočká se někdy dalšího obsahu?
24. 3. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Chcete-li další důkaz, že čas ubíhá snad až příliš rychle, Capcom připomněl, že Dragon's Dogma 2 o víkendu oslavilo už druhé výročí svého vydání. I napodruhé si příběh ukradeného srdce zajistil slušnou řádku fandů, kteří u příležitosti narozenin znovu vznesli přání, aby i do dvojky přišlo rozšíření jako Dark Arisen pro jedničku. Existuje ale ještě nějaká naděje?

Poslední aktualizace do hry dorazila loni v dubnu a studio od té doby víceméně mlčelo. S druhým výročím ovšem kanály ožily, Capcom sdílel speciální slavnostní ilustraci, kde děkuje za přízeň a připíjí na zdraví fanoušků i jejich hrdinů. 

<span>Capcom posílá do světa očekávané pokračování parádního akčního RPG. Patrik vám prozradí, jak se povedlo.</span>

Netrvalo moc dlouhou a bystří nadšenci, kteří se chytají každé naděje, začali spekulovat, jestli ilustrace náhodou nenaznačuje vytoužené DLC. Podle nich obsahuje pár nápověd: V podivně osvětleném pozadí je například zdánlivě nová postava otočená zády. Její účes ani brnění ve hře nejsou a obecné ladění snad až příliš evokuje sníh, který v základní hře taktéž není.

Aby těch konspiračních teorií ale nebylo málo, podezřelý je i přímo nápis 2nd anniversary, potažmo červeně označená písmena v něm, která se dají přeskládat do spojení 2nd Arisen. Hráči věří, že to už opravdu nemůže být náhoda a tak trochu doufají, že po konci silné marketingové kampaně pro Resident Evil Requiem je společnost připravená se vrátit ke svému specifickému RPG.

Devil-May-Cry-5-Hideaki-Itsuno-Interview
Novinky
Tvůrce Dragon's Dogma a Devil May Cry povede vlastní studio

Pokud by z rozšíření nakonec nic nebylo, alespoň se Capcom u výročí spojil se společností GameSir, aby společně vytvořili oficiálně licencovaný ovladač Xbox G7 Pro DD2 Edition. Kromě moc pěkného designu slibuje možnost připojení přes kabel, 2,4GHz přijímač nebo Bluetooth. Využijete ho nejen na PC a Xboxu, ale také na zařízeních s Androidem.

Zároveň raději kroťte svá očekávání, jelikož ze společnosti ke konci roku 2024 odešel tvůrce hry Icuno Hideaki, který aktuálně vede LightSpeed Studios. Na druhou stranu, 4 miliony prodaných kopií není zanedbatelný signál zájmu, ačkoliv má pořád daleko k jiným platinovým projektům vydavatelství ze sérií Resident Evil nebo Monster Hunter.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení

Nejnovější články