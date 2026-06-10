Dragon's Dogma 2: Dark Arisen se vypraví na zamrzlý sever i Nintendo Switch 2

Capcom v rámci Nintendo Directu oznámil velké rozšíření pro fantasy RPG Dragon's Dogma 2, které se podívá na zamrzlý sever. Podobně jako v případě prvního dílu tak dostaneme definitivní edici se stejným podtitulem Dragon's Dogma 2: Dark Arisen.
Hlavním lákadlem expanze je zcela nová oblast Norgan. Kdysi prosperující část království Vermund byla dávno opuštěna a její osud zůstává zahalen tajemstvím. Dnes jde o zamrzlou pustinu pokrytou sněhem, kde přežívají jedny z nejnebezpečnějších nepřátel v celé hře.
Průzkum Norganu nebude sloužit jen k boji. Hráči zde budou nacházet speciální relikvie. Ty lze následně nechat identifikovat v místní osadě a proměnit je v mimořádně silné vybavení s unikátními bonusy. Některé relikvie dokonce odemykají nové schopnosti a bojové dovednosti.
Pro relikvie můžete vyrazit v opakujících se výpravách Relic Expedition Cycles, které nabídnou stále nové odměny a výzvy. Další novinkou je dvanáct speciálních dungeonů Pathfinder's Trials. V nich čeká vzácné vybavení po předchozích Arisenech a podle vývojářů půjde o nejnáročnější obsah, jaký hra dosud nabídla. Tvůrci dále rozšíří editor o nové účesy, tetování a další možnosti úpravy postavy.
Dark Arisen tak může být rozšířením, které sérii posune dál podobně, jako kdysi původní Dragon's Dogma: Dark Arisen výrazně vylepšilo první hru. Expanze se dočkáme 9. října, kdy se zároveň celá hra podívá na Nintendo Switch 2, kde si ji budete moci zahrát vedle PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5.