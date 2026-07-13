Dragon Age je mrtvé. Hlavní scenárista by se ho ale rád znovu ujal
zdroj: BioWare

Dragon Age je mrtvé. Hlavní scenárista by se ho ale rád znovu ujal

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13. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Dragon Age: The Veilguard
Dragon Age: The Veilguard
Dragon Age: The Veilguard
Galerie

Série Dragon Age zmírá a Electronic Arts s tím nic moc nedělají. Dragon Age: The Veilguard bylo pro mnohé zklamáním, které nedoručilo požadovaný zážitek ani z pohledu kreativity, a bohužel pro firmu ani prodejů. Pokud by vás ale zajímalo, co na hru říká bývalý hlavní scenárista série David Gaider, pravděpodobně se to nikdy nedovíte.

Faktem totiž je, že si nejnovější díl nejspíše nikdy nezahraje, a to čistě ze sobeckých důvodů. Ví, že značka s posledním dílem vyšla trochu jiným směrem, a on zkrátka nechce vidět, co se stalo jeho „dítěti“, byť i třeba stran těch pozitivnějších změn.

„Ať už to dopadlo dobře, nebo ne, vždycky to vedlo k jiným rozhodnutím, než jaká bych pro ten projekt udělal já. Tým svět převzal, vytvořil si vlastní verzi a já vlastně ani nechci vidět, co se změnilo. Je to naprosto sobecké, ale nechci vidět, co udělali s mým dítětem, ať už to dobré, nebo to špatné,“ přiznal PC Gameru.

zdroj: vlastní video redakce

Gaider ale doplňuje, že rozhodně nezazlívá svému někdejšímu studiu BioWare, kterému podle něj EA v podstatě připravilo ideální podmínky k neúspěchu. Tlak z pozice vydavatele byl velký a Veilguard změnil během vývoje směr hned několikrát, kdy se z hry jako služby nakonec převtělil do tradičního singleplayerového RPG, což je nakonec podle ředitele EA Andrewa Wilsona důvod, proč titul neuspěl.

Není se ale čemu divit, protože podle bývalého tvůrce Dragon Age nikdy nepatřilo mezi oblíbené značky vydavatelství. Vždy byli jen kousek od zrušení a jedinou záchranou jim bylo neustálé vydávání her, které se nakonec prodávaly lépe, než se očekávalo. Zároveň vývoj série kolikrát trpěl na úkor Mass Effectu, který měl polehčující okolnost v podobě akční složky.

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Neblahý výsledek posledního dobrodružství je tak pro EA paradoxně důvodem k mírným oslavám, jelikož konečně mohou dát značku k ledu, jak si dlouhá léta přáli. Nicméně kdyby se ji prý pod vlivem nějaké speciální konstelace hvězd nakonec rozhodli prodat, Gaider by se návratu nebránil. Ostatně sám má evidentně trochu představu o tom, kam by fantasy svět chtěl směřovat.

„Chtěl bych se vrátit k základům toho, co na Dragon Age od samého počátku přitahovalo tolik lidí. A vydat se někam do temných a nebezpečných končin, kde bych dělal věci, které možná některé rozčílí,“ doplnil svou fantazii o špetku podrobností.

Chvíli by to ovšem muselo počkat, protože Gaider aktuálně se svým novým studiem pracuje na loupeživém RPG, které se podle všeho vydavatelům líbí, avšak zatím ho nikdo oficiálně nezaštítil.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG 3rd person
Zdroje:
PC Gamer, EA
Hry:
Dragon Age: Prameny Dragon Age: The Veilguard
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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