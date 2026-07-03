Dostane pirátské Windrose vítr do plachet? Studio se tomu nebrání
zdroj: Kraken Express

Dostane pirátské Windrose vítr do plachet? Studio se tomu nebrání

PC

3. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Windrose
Windrose
Windrose
Galerie

Windrose je jedním z letošních, možná trochu nečekaných hitů, který využil hladu po pořádném pirátském dobrodružství. Ačkoliv oficiálně spadá do žánru survival her, je na své korzáry prozatím mírný a nevyžaduje od nich žádnou velkou správu potřeb na souši ani na vodě. V budoucnu se to ale potenciálně může trochu změnit.

Pokud jste titul hráli, víte, že třeba plavba je okamžitá a zjednodušená, dokonce natolik, že ani nemusíte řešit vítr a jeho směr. Proto už od vydání jde o jeden z aspektů, po nichž hráči hojně volají. Řadě lidí by se líbilo, kdyby museli řešit směr plachet a bojovat s živly přímo na moři. Studio si prosbu uvědomuje a slibuje, že s ní v budoucnu zaexperimentuje, čímž ale automaticky neslibuje zahrnout případný výsledek experimentů do hry.

zdroj: Kraken Express

„Jsme si vědomí častých žádostí o přidání vlivu větru na plachtění do hry. Myšlenku rozhodně prozkoumáme, což jsme ostatně původně i zamýšleli. Ale budeme zcela upřímní: chceme, aby to byla zábava a aby to bylo jednoduché. Windrose má být dobrodružnou hrou bez některých náročnějších simulačních prvků,“ napsalo studio v novém příspěvku o první velké aktualizaci.

Je zjevné, že Windrose chce i nadále zůstat přístupné, abyste neustále nemuseli řešit několik jednotlivostí, které vám komplikují život. Naopak chce jít cestou příběhu a průzkumu světa, o čemž zase svědčí jiná část textu. Představuje čtvrtý plnohodnotný biom Ashlands, kde čekají další hlavní i vedlejší úkoly, jejichž rozpětí zase trochu narostlo.

Windrose
Dojmy z hraní
Pirátský survival Windrose nabírá vítr do plachet. Zhlíží se v Black Flag i Valheimu

Jak název lokace napovídá, jde o prostranství poznamenané sopečnými erupcemi, které zde zanechaly stopy nejen na prostředí, ale také na osadnících, kteří zde žili, i na těch, co přišli až poté. Čeká vás tak několik nových ostrovů s dalšími typy nepřátel, kteří střeží prastaré relikvie, a dodatečné kusy vybavení, zdroje, recepty a body zájmu, kde jeden skrývá i náročného bosse.

Dalšími novinkami první velké aktualizace budou nové možnosti v oblasti stavění, kdy využijete dalších dílů a dekorací. Přibudou rovněž třídy lodí a jejich varianty. A když už se řeší kocábky, ty ovládané počítačem se budou chovat přirozeněji, aby jen stále zmateně nekroužily.

Konkrétní datum vydání nového obsahu zatím stanovené není, ale studio Kraken Express se ozve hned, jak bude ohledně termínu moudřejší. Windrose si mezitím můžete díky letnímu výprodeji na Steamu koupit za 26,99 eur.

Smarty.cz
Tagy:
moře online survival piratsví
Zdroje:
Kraken Express
Hry:
Windrose
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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