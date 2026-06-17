Don't Nod je opět ve finančních problémech a hledá investora
zdroj: Don't Nod

Don't Nod je opět ve finančních problémech a hledá investora

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17. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Francouzské studio Don't Nod, známé díky adventurám Life is Strange, Lost Records, Jusant nebo nedávno vydanému Aphelionu, čelí vážným finančním problémům. Podle nové finanční zprávy může společnosti dojít hotovost už během listopadu letošního roku, pokud se jí nepodaří zajistit nové financování.

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Situaci navíc komplikuje postoj čínského giganta Tencent, který vlastní přibližně 42 procent studia. Podle informací Tencent nemá zájem financovat další projekt Don't Nodu ani navyšovat svůj podíl ve společnosti. Ke konci dubna mělo studio podle finančních dokumentů k dispozici přibližně 8,8 milionu eur (asi 215 milionů korun). Prezident společnosti Oskar Guilbert potvrdil, že vedení aktivně hledá nové vydavatele a investory. Dosavadní jednání však zatím nevedla k žádné konkrétní dohodě.

V důsledku toho může dojít k omezení ambicí připravovaného projektu známého pod pracovním názvem Project P14. Podle dostupných informací studio zvažuje menší rozsah hry a dřívější vydání, aby snížilo náklady na vývoj. Budoucnost společnosti bude řešit představenstvo na mimořádném jednání už dnes.

Nejde přitom o první problémy, které studio v posledních letech řeší. Už v roce 2024 oznámilo restrukturalizaci po slabších prodejích her Jusant a Banishers: Ghosts of New Eden. Loni pak následovalo propouštění v montréalské pobočce. Potíže Don't Nodu zároveň zapadají do širšího trendu. Velcí investoři a vydavatelé jsou stále opatrnější při financování nezávislých studií. Podobné problémy v posledních měsících zasáhly řadu vývojářů po celém světě a některé týmy byly nuceny propouštět, rušit projekty nebo dokonce úplně ukončit činnost.

Smarty.cz
Tagy:
cesta do vesmíru sci-fi fantasy RPG puzzle adventura parkour duchařina příběhová akční adventura
Zdroje:
Don't Nod
Hry:
Life is Strange Banishers: Ghosts of New Eden Jusant Lost Records: Bloom & Rage Aphelion
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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