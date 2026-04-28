Dobuďte zpátky pobřeží v největším updatu pro Arc Raiders

Extrakční hit Arc Raiders dostává zatím největší update od svého vydání loni v říjnu. Přináší nejen novou mapu, ale i bizarního robotického nepřítele. Hlavní hvězdou aktualizace Riven Tide je stejnojmenná mapa, která lovce haraburdí zavede na pobřeží s dlouhými plážemi, opuštěným luxusním resortem Panorama Azzurro, doky i opuštěným komplexem.
Vedle prostředí přibývá i nový herní mechanismus nazvaný Beachcombing. Umožňuje hledat zakopaný loot pomocí speciálního detektoru kovů, který funguje jako klasická výbava: Zabere jeden zbraňový slot zbraně. Jak už název napovídá, budete s ním doslova pročesávat písečné pláže. Nejlepší odměny se přitom ukrývají na otevřených, rizikovějších místech.
No, a pak je tu nová hrozba. Takzvaný Arc Turbine je velký, zlověstný, létající nepřítel. Podle studia jde o ještě silnější typ jednotky, která by měla představovat výzvu podobnou bossům jako Queen nebo Matriarch. Ve hře se mimochodem stále vznáší záhada ještě většího nepřítele, který zatím nebyl odhalen.
Update doplňuje i nový projekt Avian Alarm, v rámci kterého hráči budují zařízení na sledování půdních otřesů pomocí ptáků. Odměnou jsou nové předměty, včetně detektoru pro hledání pokladů nebo kosmetických doplňků. Nechybí ani časově omezená akce Last Resort, která poběží od spuštění aktualizace do 25. května. Během ní se zkušenosti z her automaticky mění na speciální měnu pro odemykání odměn, od outfitů až po další vybavení. Samozřejmostí jsou také nové questy, předměty a podobně.
Arc Raiders zkrátka kápli na to, jak udělat úspěšnou extrakční střílečku. Pokud jste postapo PvPvE delší dobu nezapnuli, je teď ten správný čas vyzkoušet, co vše se ve hře změnilo. Hrát můžete na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.