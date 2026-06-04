Do druhé sezóny Marathonu se vrátil čtyřnásobek hráčů. Stěžují si ale na technické problémy

Marathon v současnosti bojuje o svoji budoucnost. Po zájmu pod předpokládaným očekáváním Bungie upínalo své naděje ke startu 2. sezóny, která začala předevčírem. V řeči čísel jde o krátkodobý úspěch, protože se k extrakční střílečce vrátil čtyřnásobek běžně hrajících lidí, tedy zhruba tolik, kolik každý den ke hře usedalo ještěna konci prvního měsíce od spuštění v březnu, tedy asi 40 tisíc hráčů zároveň.
Aktualizace Nightfall přinesla nový obsah, kompletní reset postupu i novou variantu mapy Night Marsh, jenže první hodiny po spuštění kromě velkého zájmu navrátivších se fanoušků a nových runnerů, se nesly taky ve znamená chybových hlášek a výpadků serverů. Chybové hlášky odpojovaly hráče uprostřed zápasů, což vyústilo ve spoustu ztraceného lootu.
Bungie reagovalo poměrně rychle. Studio nejprve oznámilo kompenzace v podobě bezplatných deluxe sponsored kitů a následně odstavilo servery kvůli nouzové údržbě. Návrat online služeb se několikrát odkládal a hráči se nakonec dostali zpět do hry až o několik hodin později. Hlavní problémy s odpojováním se podařilo odstranit, ale některé chyby přetrvávají. Jedna z nejvýraznějších se týká odměn za první sezónu. Část hráčů totiž neobdržela všechny kosmetické bonusy za dosažení VIP reputace u herních frakcí, přestože podmínky splnili.
Je to škoda hlavně proto, že samotný obsah druhé sezóny zatím sklízí pozitivní reakce. Nová verze mapy Night Marsh výrazně posiluje hororovou atmosféru hry a obsahuje několik vyloženě hororových momentů. Pozitivně jsou přijímány také nové kosmetické předměty a některé změny uživatelského rozhraní, které reagují na časté stížnosti z první sezóny.
Otázkou zůstává, zda technicky nepovedený start ovlivní dlouhodobý úspěch sezóny. Načasování nebylo ideální – spuštění přišlo krátce po prezentaci hry na State of Play a zároveň s rozjezdem nové free-to-play zkušební verze, kdy se Bungie snaží přivést do hry nové hráče. Marathon si můžete vyzkoušet zdarma do 9. června, do 16. června je navíc v 30% slevě.