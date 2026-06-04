Do druhé sezóny Marathonu se vrátil čtyřnásobek hráčů. Stěžují si ale na technické problémy
zdroj: Bungie

Do druhé sezóny Marathonu se vrátil čtyřnásobek hráčů. Stěžují si ale na technické problémy

PC PlayStation 5 Xbox Series

4. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Marathon
Marathon
Marathon
Galerie

Marathon v současnosti bojuje o svoji budoucnost. Po zájmu pod předpokládaným očekáváním Bungie upínalo své naděje ke startu 2. sezóny, která začala předevčírem. V řeči čísel jde o krátkodobý úspěch, protože se k extrakční střílečce vrátil čtyřnásobek běžně hrajících lidí, tedy zhruba tolik, kolik každý den ke hře usedalo ještěna konci prvního měsíce od spuštění v březnu, tedy asi 40 tisíc hráčů zároveň.

Aktualizace Nightfall přinesla nový obsah, kompletní reset postupu i novou variantu mapy Night Marsh, jenže první hodiny po spuštění kromě velkého zájmu navrátivších se fanoušků a nových runnerů, se nesly taky ve znamená chybových hlášek a výpadků serverů. Chybové hlášky odpojovaly hráče uprostřed zápasů, což vyústilo ve spoustu ztraceného lootu.

Marathon
Recenze
Marathon – recenze extrakční střílečky od Bungie

Bungie reagovalo poměrně rychle. Studio nejprve oznámilo kompenzace v podobě bezplatných deluxe sponsored kitů a následně odstavilo servery kvůli nouzové údržbě. Návrat online služeb se několikrát odkládal a hráči se nakonec dostali zpět do hry až o několik hodin později. Hlavní problémy s odpojováním se podařilo odstranit, ale některé chyby přetrvávají. Jedna z nejvýraznějších se týká odměn za první sezónu. Část hráčů totiž neobdržela všechny kosmetické bonusy za dosažení VIP reputace u herních frakcí, přestože podmínky splnili.

Je to škoda hlavně proto, že samotný obsah druhé sezóny zatím sklízí pozitivní reakce. Nová verze mapy Night Marsh výrazně posiluje hororovou atmosféru hry a obsahuje několik vyloženě hororových momentů. Pozitivně jsou přijímány také nové kosmetické předměty a některé změny uživatelského rozhraní, které reagují na časté stížnosti z první sezóny.

zdroj: Bungie

Otázkou zůstává, zda technicky nepovedený start ovlivní dlouhodobý úspěch sezóny. Načasování nebylo ideální – spuštění přišlo krátce po prezentaci hry na State of Play a zároveň s rozjezdem nové free-to-play zkušební verze, kdy se Bungie snaží přivést do hry nové hráče. Marathon si můžete vyzkoušet zdarma do 9. června, do 16. června je navíc v 30% slevě.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
SteamDB, Bungie
Hry:
Marathon
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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