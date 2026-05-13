Do Assassin's Creed Hexe se má vrátit Ezio Auditore

Assassin's Creed Hexe nemá na růžích ustláno. Už dvakrát se v krátké době v čele projektu vystřídali vedoucí. Čarodějnický díl ale nakonec bude možná docela jinou hrou, než nám Ubisoft před lety představoval. A co víc, má se vrátit jedna z nejoblíbenějších postav celé série.
Známý leaker s přezdívkou Rogue, který už dříve sdílel pravdivé detaily kolem dalších her od Ubisoftu, tvrdí, že Hexe bude mít návaznost na trilogii s Eziem Auditore. Hlavní hrdinka, za kterou budeme hrát, se totiž nejmenuje Elsa (jde jen o dočasné označení podobně jako v případě Jory pro Eivor ve Valhalle), ale Anika. A co víc, Anika má být přímou potomkyní Claudie Auditore, Eziovy sestry.
Právě odtud se rozjíždí teorie o návratu slavného asasína. Leaker dokonce tvrdí, že se Ezio vrátí stoprocentně, přičemž má Aniku nějakým způsobem provázet. Jeden z dialogů ze hry dokonce hovoří o bílé kápi, kterou Anika rozpozná podle matčiných ilustrací. Další pak mluví o posledním skoku víry pro starého muže s dovětkem v italštině: „Nulla è reale, tutto è lecito.“ Což je známé asasínské krédo: Nic není skutečné, vše je povoleno.
To ale samozřejmě okamžitě naráží na problém s časovou osou. Ezio Auditore zemřel dlouho před obdobím čarodějnických procesů, na které se má Hexe soustředit. Jenže série už několikrát ukázala, že podobné limity pro ni nejsou překážkou. Stačí připomenout Assassin’s Creed Revelations, kde Ezia provázel dávno mrtvý Altair, nebo Kassandra z Assassin’s Creed Odyssey, která se dožila takřka 2500 let díky artefaktu civlizace Isu. Ezio by ale mohl vystupovat jako vize, projekce Animu nebo být spojený s některým z tajemných artefaktů První civilizace.
Assassin's Creed Hexe by nakonec měl ustoupit od magického pojetí a místo toho nabídnout temnější a realističtější pohled na čarodějnictví, alchymii a paranoiu tehdejší Evropy. Proměn v kočku se asi nedočkáme, zato parkouru mezi stromy si užijeme dosyta. Leaker totiž zmiňuje, že hra se bude odehrávat primárně ve Wurzburgu a hustých okolních lesích. Jedna z odemykatelných schopností má pak být přeskok mezi větvemi.
Stran dalších detailů Rogue zmiňuje postavu Wolfganga, která má hrát roli v příběhu, stejně jako pokrevní pouta, jedy a rituály. Dokonce i NPC budou okamžitě hlásit sebemenší podezřelou aktivitu. Než se ale o Hexe dozvíme oficiálně, vyplujeme do Karibiku v remaku Assassin's Creed Black Flag Resynced – což jen potvrzuje, jak moc Ubisoft teď sází na nostalgii. Návrat šarmantního italského zabijáka by tak nebyl úplně mimo mísu.