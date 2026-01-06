Divoký západ ještě neřekl poslední slovo. Red Dead Redemption 2 fascinuje další záhadou
Divoký západ ještě neřekl poslední slovo. Red Dead Redemption 2 fascinuje další záhadou

6. 1. 2026 | autor: Ondřej Partl

V další epizodě Vetřelců z dávnověku... Dobře, až takhle svérázný místní Divoký západ není, ale přeci jen se v Red Dead Redemption II skrývá řada vtipných easter eggů i velkých záhad, jimiž lidé z Rockstaru tak rádi vyplňují své světy. Po sedmi letech od vydání se mnozí domnívali, že je už při jízdě na koni nemůže nic překvapit, aby je objevy uplynulých dní znovu vyvedly z omylu.

Nejnovější mystérium si vzal na paškál youtuber Strange Man, který si na rozplétání tajemství v hrách od Rockstaru postavil celý svůj kanál. Tentokrát se zaměřil na nenápadný, ale znepokojivý objev – pavoučí symbol vyrytý do jednoho z telegrafních sloupů.

Na první pohled nevinná rytina se po bližším zkoumání ukázala být součástí mnohem větší skládačky. Jakmile symbol správně umístíte na mapu, osm pavoučích nohou dovede bystré badatele k dalším osmi telegrafním sloupům. Na nich se nachází pavučiny s přilepenými bílými či červenými pírky. Uprostřed celého obrazce pak stojí strom s další pavučinou, v níž lze rozeznat podobiznu sloupku a pímseno N, jasně odkazující na sever.

Po nalezení severního sloupu a odstranění vrchní vrstvy dřeva se objeví další instrukce: přesun o pět telegrafů na západ. Dodržení směru vás znovu zavede k další rytině, která tentokrát ukazuje na severozápad a ke kytaře.

Red Dead Redemption - PC
Novinky
Divoký západ na cestách. Red Dead Redemption míří na další platformy

Dle dosavadních odhadů by další kroky měly svěřovat do Fort Wallace, kde se skutečně nacházejí dvě kytary. Jedna míří na západ, druhá na vrchol místní věže, což by mohlo odkazovat k lokaci Dodd's Bluff. V ní se přitom nachází známý easter egg s prospektory, kteří se navzájem zabili kvůli zlatému valounu. Strange man je však přesvědčený, že tímto směrem záhada nekončí a vývojáři někde ukryli ještě další, dosud neodhalené tajemství.

Kam nakonec spletitá pavučina povede a co se skrývá na jejím konci, snad odhalí další kvalitní videoherní investigace paranormálních jevů. Existuje ale i reálná možnost, že se žádného jednoznačného rozhřešení nedočkáme, jelikož Rockstar do svých her rád dává záhady, které nemají jasná vysvětlení. Aspoň si ale podobnými objevy můžeme příjemně zkrátit čekání na GTA VI, které by podle aktuálních plánů mělo dorazit 19. listopadu. Pokud tedy opět nedojde k odkladu.

