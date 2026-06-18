Dispatch na Switchi konečně povoluje šrouby cenzury

Vývojáři ze studia AdHoc vydali novou aktualizaci pro superhrdinskou adventuru Dispatch, která výrazně zmírňuje cenzuru ve verzi pro Nintendo Switch. Současně se studio omluvilo hráčům za to, že před vydáním dostatečně neupozornilo na rozdíly oproti verzím pro ostatní platformy.
Když Dispatch letos v lednu dorazilo na hybridní konzoli od Nintenda, čekalo na nás nepěkné překvapení v podobě velkých černých pruhů zakrývajících různé části obrazu. Cenzura zasahovala nejen některé nahé postavy, ale dokonce i explicitní gesta jako vztyčený prostředníček.
Nová aktualizace většinu těchto černých bloků odstraňuje. Vývojáři potvrzují, že už nejsou cenzurovány části těla ani některé dříve zakryté animace. Nintendo však stále vyžaduje úpravy explicitního obsahu. Proto například postava Toxic nově místo černého pruhu používá pixelizaci. Hráči si navíc mohou zvolit alternativní humornou variantu, ve které jsou problematické části zakryty náhodnými obrázky – třeba šortkami, kápí nebo koblížkem.
Některé zvukové úpravy zůstávají zachovány. Například během jedné ze snových sekvencí postavy Invisigal zůstává část audia nadále ztlumená. Zajímavé je, že studio přidává možnosti cenzury také do verzí pro PlayStation 5 a PC. Hráči si tak budou moci sami nastavit, jakou úroveň filtrování obsahu preferují.
Podle AdHoc Studia vznikl problém během schvalovacího procesu. Vývojáři věděli, že některé regiony Nintenda vyžadují úpravy obsahu, ale až těsně před vydáním zjistili, že se přísnější pravidla budou vztahovat na úplně všechny regiony. Kvůli nedostatku času se studio rozhodlo použít jedinou univerzální verzi splňující ty nejpřísnější požadavky. Výsledkem byla výrazně více cenzurovaná hra, než jakou hráči očekávali na základě trailerů, recenzí a marketingových materiálů, a kterou viděli na konkurenčních platformách.
„Největším problémem nebyla samotná cenzura, ale fakt, že jsme hráče před nákupem dostatečně neinformovali, že Switch verze se od ostatních verzí významně liší,“ uvedlo studio ve svém vyjádření.
Aktualizace je dostupná zdarma pro všechny verze hry na Switchi, PS5 i PC.