Disney nekupuje Epic. Místo toho chystají společné projekty a Fortnite mění směr

V posledních týdnech se znovu rozhořely spekulace o tom, že by Disney mohl časem koupit vydavatelství Epic Games. Nakonec to ale vypadá, že půjde čistě jen o prohloubení spolupráce, z níž by v průběhu dalších let měly vzejít společné projekty, na něž Epic do velké míry spoléhá.
Společnost nedávno propustila přes 1 000 zaměstnanců, aby se pokusila ušetřit 500 milionů dolarů. Důvodem byly podměrečné výsledky Fortnite v uplynulých měsících, kdy nové aktualizace nezvládly publikum battle royale příliš zaujmout.
Proto už 16. dubna ze hry zmizí svižnější režim Ballistic, ale také Fortnite Festival Battle Stage s hudebními prvky. V říjnu pak skončí mód Rocket Racing. Mezitím podle osmi současných a bývalých zaměstnanců firmy, které vyzpovídal Bloomberg, zklamaly finančními výsledky i další iniciativy, kam patří mobilní obchod Epicu nebo snaha umožnit uživatelům vytvářet vlastní hry. Ideální podhoubí pro diskuzi o případném odkupu.
Zdá se ale, že ten ještě nějakou dobu nehrozí a místo toho Epic věří v Disney a jejich spolupráci. Mediální konglomerát už před dvěma roky vlil do společnosti investici v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Společně pak dle všeho připravují hned tři nové projekty, kdy první má vyjít ještě letos v listopadu.
Půjde o extrakční střílečku ve stylu milovaných Arc Raiders, jenom s oblíbenými postavičkami z Disneyho světů. Interní ohlasy jsou zatím rozporuplné. Někteří vývojáři mají obavy z nedostatku originality, jiní věří, že se hratelnost do vydání povede vyladit.
U dalších dvou projektů je situace ještě nejistější, kdy druhý z nich sbírá spíše průměrné reakce a v případě třetího se zdroje údajně přesunuly k prvním dvěma, aby ty nadějnější vyšly rychleji.
Část problému podle zpovídaných zaměstnanců spočívá v tom, že Epic honí nejnovější trendy a do světa vypouští produkty, u nichž si vývojáři a vývojářky nejsou jistí, že mají dostatečné množství obsahu, aby se u fanoušků ujaly. Dlouhodobá strategie Epicu ostatně započala už v prvopočátcích battle royale režimu Fortnite, který vznikl za pouhých 10 týdnů a dodnes funguje na modelu rychlého tempa aktualizací a střídání sezón.
Tenhle přístup nicméně často naráží na své limity. Některé režimy, včetně zmíněného Ballisticu, podle všeho vycházejí dřív, než do nich tým zvládá dostat dostatečné množství vrstev a mají problém s udržením hráčské pozornosti. Podobné paralely ostatně můžeme najít i v obchodě Epic Games Store, který po spuštění v roce 2018 dlouho postrádala základní funkce jako košík nebo uživatelské recenze. K tomu je třeba ještě připočíst rychlé změny priorit přímo u šéfa Epicu Tima Sweeneyho, unavené zaměstnance a pomalejší růst uživatelů obchodu, než s jakým se počítalo.
Epic se ale své filosofie nevzdává. Podle vedení jde o vědomou strategii, kdy chce firma vydávat ambiciózní projekty rychle a pružně je upravovat podle vývoje trhu. Vedoucí ředitelka globální komunikace Liz Markman odmítá, že by vývoj byl uspěchaný, podle ní je spíše ukázkou a příslibem dnů budoucích.
„Časové osy Epicu jsou agresivní a vždy byly. Výrazně jsme přesunuli vývojáře na projekty, které jsou blíže vydání, zatímco menší prototypovací týmy pracují na vzdálenějších projektech. Vědomě vytváříme ambiciózní projekty, vydáváme je rychle a postupem času je vylepšujeme. Rychlé tempo je pro typy her, které dnes vytváříme, optimálním kompromisem“ ohrazuje se Markman.
Faktem každopádně zůstává, že spojení Disney a Epicu bude v následujících letech pro obě strany klíčové. Zatímco jedna strana nabízí zajímavé příležitosti a platformu, druhá je nekonečnou studnicí milovaných licencí a artefaktů populární kultury, k nimž zkrátka coby vývojářské studio chcete mít přístup.