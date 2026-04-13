Disney nekupuje Epic. Místo toho chystají společné projekty a Fortnite mění směr
zdroj: Epic

Disney nekupuje Epic. Místo toho chystají společné projekty a Fortnite mění směr

13. 4. 2026 12:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

V posledních týdnech se znovu rozhořely spekulace o tom, že by Disney mohl časem koupit vydavatelství Epic Games. Nakonec to ale vypadá, že půjde čistě jen o prohloubení spolupráce, z níž by v průběhu dalších let měly vzejít společné projekty, na něž Epic do velké míry spoléhá.

Společnost nedávno propustila přes 1 000 zaměstnanců, aby se pokusila ušetřit 500 milionů dolarů. Důvodem byly podměrečné výsledky Fortnite v uplynulých měsících, kdy nové aktualizace nezvládly publikum battle royale příliš zaujmout.

Proto už 16. dubna ze hry zmizí svižnější režim Ballistic, ale také Fortnite Festival Battle Stage s hudebními prvky. V říjnu pak skončí mód Rocket Racing. Mezitím podle osmi současných a bývalých zaměstnanců firmy, které vyzpovídal Bloomberg, zklamaly finančními výsledky i další iniciativy, kam patří mobilní obchod Epicu nebo snaha umožnit uživatelům vytvářet vlastní hry. Ideální podhoubí pro diskuzi o případném odkupu.

„Náš launcher stojí za prd," přiznává šéf Epic Games Store. Chystá zásadní zlepšení

Zdá se ale, že ten ještě nějakou dobu nehrozí a místo toho Epic věří v Disney a jejich spolupráci. Mediální konglomerát už před dvěma roky vlil do společnosti investici v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Společně pak dle všeho připravují hned tři nové projekty, kdy první má vyjít ještě letos v listopadu.

Půjde o extrakční střílečku ve stylu milovaných Arc Raiders, jenom s oblíbenými postavičkami z Disneyho světů. Interní ohlasy jsou zatím rozporuplné. Někteří vývojáři mají obavy z nedostatku originality, jiní věří, že se hratelnost do vydání povede vyladit.

U dalších dvou projektů je situace ještě nejistější, kdy druhý z nich sbírá spíše průměrné reakce a v případě třetího se zdroje údajně přesunuly k prvním dvěma, aby ty nadějnější vyšly rychleji. 

Část problému podle zpovídaných zaměstnanců spočívá v tom, že Epic honí nejnovější trendy a do světa vypouští produkty, u nichž si vývojáři a vývojářky nejsou jistí, že mají dostatečné množství obsahu, aby se u fanoušků ujaly. Dlouhodobá strategie Epicu ostatně započala už v prvopočátcích battle royale režimu Fortnite, který vznikl za pouhých 10 týdnů a dodnes funguje na modelu rychlého tempa aktualizací a střídání sezón.

zdroj: Epic Games

Tenhle přístup nicméně často naráží na své limity. Některé režimy, včetně zmíněného Ballisticu, podle všeho vycházejí dřív, než do nich tým zvládá dostat dostatečné množství vrstev a mají problém s udržením hráčské pozornosti. Podobné paralely ostatně můžeme najít i v obchodě Epic Games Store, který po spuštění v roce 2018 dlouho postrádala základní funkce jako košík nebo uživatelské recenze. K tomu je třeba ještě připočíst rychlé změny priorit přímo u šéfa Epicu Tima Sweeneyho, unavené zaměstnance a pomalejší růst uživatelů obchodu, než s jakým se počítalo.

Epic se ale své filosofie nevzdává. Podle vedení jde o vědomou strategii, kdy chce firma vydávat ambiciózní projekty rychle a pružně je upravovat podle vývoje trhu. Vedoucí ředitelka globální komunikace Liz Markman odmítá, že by vývoj byl uspěchaný, podle ní je spíše ukázkou a příslibem dnů budoucích.

Epic znovu propouští. Fortnite už tolik netáhne a musí začít šetřit

„Časové osy Epicu jsou agresivní a vždy byly. Výrazně jsme přesunuli vývojáře na projekty, které jsou blíže vydání, zatímco menší prototypovací týmy pracují na vzdálenějších projektech. Vědomě vytváříme ambiciózní projekty, vydáváme je rychle a postupem času je vylepšujeme. Rychlé tempo je pro typy her, které dnes vytváříme, optimálním kompromisem“ ohrazuje se Markman.

Faktem každopádně zůstává, že spojení Disney a Epicu bude v následujících letech pro obě strany klíčové. Zatímco jedna strana nabízí zajímavé příležitosti a platformu, druhá je nekonečnou studnicí milovaných licencí a artefaktů populární kultury, k nimž zkrátka coby vývojářské studio chcete mít přístup.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
