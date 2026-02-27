Discord odkládá ověřování věku. Uživatelé se bojí o bezpečí svých informací

Discord se v posledních letech stal jednou z hlavních komunikačních platforem nejen pro hráče. Od dob pandemie se počet uživatelů výrazně zvýšil a s ním i procento mladých lidí, kterým ještě nebylo ani 16 let. Proto se Discord rozhodl zavést dodatečná ověření věku. Jenomže řešení nenavrhl příliš elegantně a uživatelé se začali bouřit.
Společnost původně v březnu plánovala spustit nový způsob ověření věku, který by vyžadoval sken obličeje, fotografii nebo průkaz totožnosti. Pokud by uživatel svůj věk neověřil, byl by odkázaný do verze služby pro osoby mladší 16 let, která by byla upravená tak, aby odpovídala prostředí, kde by se lidé takového věku měli vyskytovat.
Stanislav Vishnevskiy k tomu dodal, že změny by se měly dotknout méně než 10 % uživatelské platformy, protože firma už nyní využívá interní ověření věku na základě stáří účtu, přidružené platební metody, typu serverů a obecných vzorců chování. Zároveň ale tvrdí, že systém nečte vaše zprávy, neanalyzuje konverzace ani neprohlíží obsah, jaký zveřejňujete.
Vzhledem k obecné a rostoucí nedůvěře vůči technologickým firmám se ovšem novinky setkaly s výrazným odporem uživatelů. Přední streameři se vůči novým metodám vymezili, protože nevěří, že informace zůstanou u firmy v bezpečí. Je to mimo jiné i kvůli loňské kauze, kdy v důsledku kybernetického útoku došlo k úniku přibližně 70 tisíc identifikačních fotografií uživatelů z předchozího partnerství zaměřeného na ověřování věku (děkujeme BBC).
Situaci před týdnem nepomohla ani společnost Persona, která nechala na internetu volně přístupné tisíce souborů. Přestože s ní Discord spolupracoval, okamžitě se od firmy distancoval a uvedl, že nadále nebude pokračovat v testech ověřování věku ve spolupráci s ní.
Všechen odpor a kauzy nakonec vedly k tomu, že Discord nové metody ověření věku odložil až na druhou polovinu letošního roku. Zavázal se, že před spuštěním systému transparentně popíše jednotlivé procesy a přidá dodatečné možnosti, kde nebude zapotřebí fotka ani průkaz totožnosti. Jednou z nich bude například ověření s pomocí platební karty.
„Věděli jsme, že zavedení těchto opatření bude kontroverzní. S odstupem času si uvědomujeme, že jsme měli poskytnout více podrobností o našich záměrech a o tom, jak proces funguje,“ sype si popel na hlavu Vishnevskiy v blogovém příspěvku.
Změny reagují na nové i očekávané legislativní kroky v několika zemích týkající se přístupu mladistvých k online sociálním sítím, jako jsou TikTok, Facebook nebo Snapchat. Austrálie v prosinci zavedla zákaz zakládání účtů na těchto platformách pro uživatele mladší 16 let, k čemuž se připojily i některé státy Evropské unie.
Francie například schválila zákon omezující jejich používání osobami mladšími 15 let, zatímco Španělsko plánuje podobné opatření pro uživatele do 16 let. Podobné kroky mohou být ve hře i v Česku. Premiér Andrej Babiš na začátku února prohlásil, že by se nebránil zákazu sociálních sítí dětem právě po vzoru Francie.