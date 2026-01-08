zdroj: Farlight Games Industry

Digital Foundry by mělo radost. Ve střílečce FPS Quest je snímkovací frekvence vaším zdravím

8. 1. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

FPS Quest
FPS Quest
FPS Quest
Novátorských stříleček, které netradičním způsobem mění zaběhnuté mechanismy, je jako šafránu. Namátkou můžeme vzpomenout třeba na Superhot, Neon White, Metal: Hellsinger, ale i loňský Doom: The Dark Ages s parírováním. S hodně zajímavým konceptem přichází indie střílečka FPS Quest, ve které – jak název napovídá – bude snímkovací frekvence rovnou vaším zdravím.

Co to znamená v praxi? Čím více poškození schytáte, tím horší budete mít framerate. Naopak úspěšní hráči dosáhnou vyšší rychlosti a plynulejšího pohybu. A je úplně jedno, jak výkonný máte počítač. I majitelé sestav z NASA tak mohou zavzpomínat na staré dobré časy, kdy hraní ve 20 FPS bylo docela běžné.

A tím to nekončí, celá hra je koncipovaná jako vtipné, ale nápadité čachry s konfiguračními soubory. Jde totiž taky o manipulaci se samotnou strukutrou hry, kterou odráží systém vylepšování. Nejde ani tak o to, abyste získali silnější zbraně, ale spíš se budete snažit rozbít hru ve svůj prospěch.

Chcete víc snímků za sekundu, a tím pádem i víc zdraví? Můžete si třeba vyměnit detailní 3D zbraň za jednoduchý 2D sprite. Nebo začít likvidovat kusy geometrie v levelech, řezat sloupy, mazat objekty a postupně optimalizovat svět tak, že se z něj stane sice holá, ale zato extrémně plynulá aréna bez textur. Jeden z ukázaných upgradů vám přidá rovnou deset FPS tím, že z mapy zmizí prakticky veškeré krytí. Jiný zase sníží grafické detaily.

Vývojáři jdou ještě dál a otevřeně mluví o tom, že když to s optimalizací přeženete, hra se začne rozpadat. Svět může být naopak nebezpečnější, zmatenější, nebo vyloženě absurdní s rozbitou herní logikou. Samozřejmě vyvstává otázka, jestli se autorům podaří najít rovnováhu mezi svobodou a totálním chaosem.

Na druhou stranu, právě tohle riziko z FPS Quest dělá jeden z nejzajímavějších experimentů poslední doby. Hru si můžete přidat do seznamu přání na Steamu, kde je taky oznámené brzké vydání.

Nejnovější články