Digital Foundry by mělo radost. Ve střílečce FPS Quest je snímkovací frekvence vaším zdravím

Novátorských stříleček, které netradičním způsobem mění zaběhnuté mechanismy, je jako šafránu. Namátkou můžeme vzpomenout třeba na Superhot, Neon White, Metal: Hellsinger, ale i loňský Doom: The Dark Ages s parírováním. S hodně zajímavým konceptem přichází indie střílečka FPS Quest, ve které – jak název napovídá – bude snímkovací frekvence rovnou vaším zdravím.
Co to znamená v praxi? Čím více poškození schytáte, tím horší budete mít framerate. Naopak úspěšní hráči dosáhnou vyšší rychlosti a plynulejšího pohybu. A je úplně jedno, jak výkonný máte počítač. I majitelé sestav z NASA tak mohou zavzpomínat na staré dobré časy, kdy hraní ve 20 FPS bylo docela běžné.
A tím to nekončí, celá hra je koncipovaná jako vtipné, ale nápadité čachry s konfiguračními soubory. Jde totiž taky o manipulaci se samotnou strukutrou hry, kterou odráží systém vylepšování. Nejde ani tak o to, abyste získali silnější zbraně, ale spíš se budete snažit rozbít hru ve svůj prospěch.
Chcete víc snímků za sekundu, a tím pádem i víc zdraví? Můžete si třeba vyměnit detailní 3D zbraň za jednoduchý 2D sprite. Nebo začít likvidovat kusy geometrie v levelech, řezat sloupy, mazat objekty a postupně optimalizovat svět tak, že se z něj stane sice holá, ale zato extrémně plynulá aréna bez textur. Jeden z ukázaných upgradů vám přidá rovnou deset FPS tím, že z mapy zmizí prakticky veškeré krytí. Jiný zase sníží grafické detaily.
Vývojáři jdou ještě dál a otevřeně mluví o tom, že když to s optimalizací přeženete, hra se začne rozpadat. Svět může být naopak nebezpečnější, zmatenější, nebo vyloženě absurdní s rozbitou herní logikou. Samozřejmě vyvstává otázka, jestli se autorům podaří najít rovnováhu mezi svobodou a totálním chaosem.
Na druhou stranu, právě tohle riziko z FPS Quest dělá jeden z nejzajímavějších experimentů poslední doby. Hru si můžete přidat do seznamu přání na Steamu, kde je taky oznámené brzké vydání.