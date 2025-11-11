Diablo IV v Číně nebude kvůli cenzuře moc připomínat Diablo

Případ kuriózní cenzury zaznamenává Diablo IV v Číně. Akční RPG známé svou brutální akcí, temnou atmosférou a krvavými bitvami plnými démonů a pekelných bytostí bude v nejlidnatější zemi očesané k nepoznání. Schválena verze, kterou bude v číně vydávat NetEase, přišla o veškeré zobrazení krve i část svého hororového vzhledu.
Podle dostupných informací serveru Insider Gaming musel Blizzard ze hry odstranit všechny prvky spojené s krví, lebkami a rozkladem. Scény, které v původní verzi provázely proudy rudé tekutiny, nyní místo toho ukazují prachové či kouřové efekty. Některé nepřátelské modely byly rovněž přepracovány. Zmiňuje se boss Wandering Death, původně kostěný avatar, bude v čínské verzi tvořen kamenem.
Tyto úpravy souvisí s přísnými čínskými pravidly pro herní obsah. Tamní regulační úřady dlouhodobě zakazují zobrazování nadpřirozených prvků, výjevů smrti či témat, která se dají označit za pověrčivá. Cílem je omezit materiál, který by mohl být vnímán jako propagace okultismu nebo zbytečně temných motivů.
Zatímco změny mohou být kulturně pochopitelné, otázkou tak zůstává, jestli je Diablo ještě Diablem, když mu odpářete goticky temnou atmosféru. Na druhé straně dnes už je hra primárně pečlivě navrženým automatem na dopamin, který dávno vyměnil brutální příběhy o boji dobra a zla za honění co nejvíce číslíček.
Microsoft a NetEase obnovili spolupráci po roční pauze na distribuci her Blizzardu v Číně teprve loni. Díky tomu se do regionu opět vrací tituly jako World of Warcraft, Overwatch a právě i Diablo 4 – ovšem v podstatně umírněnější podobě.