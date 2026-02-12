Diablo II dostává po 25 letech nový datadisk. Zahrajte si za černokněžníka

Blizzard v posledních dnech naděluje příjemná překvapení, která dávají maličkou naději, že kdysi legendární studio není úplně v propadlišti pekla. Po atraktivním rebootu Overwatche udělali radost všem milovníkům toho nejlepšího Diabla, kterým je samozřejmě druhý díl. Do remaku Diablo II: Ressurected vyšlo rozšíření Reign of the Warlock, které přidává spoustu nových možností, jak ikonické ARPG hrát – v čele se zbrusu novým povoláním. Na trailer se můžete podívat výše.
Největší novinkou je titulní černokněžník. Postava mocného mága, který využíva síly pekla proti němu samému. Trojice odlišných stromů schopností vám dá možnost obracet démony na vaši stranu, usměrňovat magii do obyčejných předmětů a měnit je v mocné artefakty a pršet na posluhovače zla elementální magii v podobě ohně, síry a pekla.
Zároveň s warlockem do hrpřibývajé nové unikátní setové předměty, runová slova i kronika, ve které můžete sledovat vaši sbírku napříč postavami. Více možností obdržely také Zóny teroru – což je relativně nedávno přidána možnost, v níž co hodinu horda démonů napadne nějakou oblast. Svůj ultimátní build pak můžete otestovat v nové výzvě proti Prastarým na vrcholku hory Arreat.
Stran techničtějších vylepšení pak Reign of the Warlock přidává třeba filtry na kořist, zjednodušenou práci s inventářem (i napříč postavami) a vylepšenou truhlu, ve které se loot kategorizuje podle typů.
Pro majitele základní hry je DLC k dispozici za 25 eur na PC, PS4, PS5, Xboxu Series X/S a Switchi. Nově si ale Dablo II: Ressurected můžete v pekelné edici (tedy i s novým obsahem), pořídit za necelých 40 eur i na Steamu. Oprášíte legendární ARPG a vydáte se Baalovi opět nakopat jeho ostnatou zadnici?