Destiny 2 se loučí ve velkém stylu. Poslední update přilákal nejvíc lidí za dva roky
zdroj: Bungie

Destiny 2 se loučí ve velkém stylu. Poslední update přilákal nejvíc lidí za dva roky

PlayStation 4 PC Xbox One Stadia

12. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Destiny 2: The Final Shape
Destiny 2
Destiny 2
Galerie

Zdá se, že konec jedné éry dokázal probudit i hráče, kteří Destiny 2 jinak už dávno opustili. Úplně poslední aktualizace nazvaná Monument of Triumph, která dorazila 9. června, způsobila masivní migraci komunity a aktivovala ji na úroveň, jakou Bungie ve své sci-fi střílečce nevidělo skoro dva roky.

Podle statistik služby SteamDB dosáhlo Destiny 2 po vydání závěrečného updatu vrcholu 167 867 současně hrajících uživatelů. Jde o obrovský skok oproti letošnímu, dlouhodobě upadajícímu standardu, kdy se hra většinu času pohybovala pod hranicí 40 tisíc aktivních lidí. Dokonce i loňské rozšíření Renegades inspirované Star Wars přilákalo na Steamu „jen“ něco málo přes 71 tisíc hráčů. Na historický rekord z června 2024, kdy vydání The Final Shape a epizody Echoes vyneslo hru na více než 314 tisíc současně připojených uživatelů, sice aktuální čísla nestačí, přesto jde o nejvýraznější nárůst zájmu za opravdu dlouhou dobu.

Destiny 2 premium
Téma
Dvanáct let s Destiny 2 aneb Jak skončila legenda

Důvodů je hned několik, kdy nejde jen o prosté nostalgické loučení. Monument of Triumph není obyčejná obsahová aktualizace, ale spíš revize prakticky celé hry. Bungie v ní vrací část dříve odstraněného obsahu, upravilo některé kontroverzní změny z posledních let a navrch přihodilo i kusy původně plánovaného dalšího rozšíření, které ale nakonec nevznikne. Novinek je v updatu tolik, že je studio muselo představovat v sérii hned několika samostatných blogových příspěvků. 

Spolu s aktualizací navíc započala i nová obchodní strategie. Veškerý dostupný obsah je nyní součástí balíčku Destiny 2: The Collection, který zahrnuje veškerá dosud vydaná rozšíření s výjimkou trvale odstraněného obsahu. Zvýhodněná cena kolekce zřejmě sehrála významnou roli při návratu veteránů i příchodu nových hráčů. Na Steamu se díky tomu Destiny 2 vyšplhalo mezi nejprodávanější (respektive nejvýdělečnější) tituly a krátce obsadilo druhou příčku žebříčku hned za Counter-Strikem 2.

Významnou roli sehrála také samotná komunita. Dlouholetí fanoušci v posledních týdnech na sociálních sítích organizovali různé akce a symbolické rozlučky, potažmo se snažili získat vokální podporu, která bude volat po vzniku Destiny 3. Na konec Destiny 2 dokonce reagovali i tvůrci konkurenčního Warframe, kteří hře vzdali hold.

Destiny 2
Destiny 2
Destiny 2
Galerie

Zatímco Destiny 2 prožívá překvapivě silné finále, u své nejnovější značky sleduje Bungie úplně opačný trend. Extrakční střílečka Marathon pokračuje v pozvolném sestupu a hráčská základna ji pomalu opouští. Krátkodobý nárůst způsobený bezplatným víkendem rychle odezněl a aktuální špičky se pohybují kolem 15 tisíc současně hrajících. Před několika dny zaznamenal Marathon nepříjemný milník v podobě historického minima, kdy ho za den hrálo nejvíc 10 921 lidí současně.

Marathon tak zatím stále hledá své publikum a příliš ho nenachází, kdežto Destiny 2 se po letech ve službě loučí způsobem, který se dostane jen málokteré onlinovce – s nadšenou komunitou a návratem statisíců hráčů, kteří si chtěli naposledy připomenout jednu z nejvýznamnějších průkopnic mezi looter shootery a hrami coby službami.

Smarty.cz
Tagy:
online sci-fi FPS
Zdroje:
SteamDB, Bungie
Hry:
Destiny 2
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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