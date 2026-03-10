Děkujeme za skvělou hru, odejděte. EA navzdory úspěchu vyhazuje vývojáře Battlefieldu 6
Děkujeme za skvělou hru, odejděte. EA navzdory úspěchu vyhazuje vývojáře Battlefieldu 6

Společnost Electronic Arts propustila neznámý počet zaměstnanců napříč studii pracujícími na sérii Battlefield. Zásahy se dotkly týmů ve studiích Criterion Games, DICE, Ripple Effect Studios a Motive Studio. Podle vyjádření firmy jde o součást reorganizace, která má lépe sladit vývoj s budoucností značky. Všechna studia zůstávají v provozu a nadále pracují na podpoře Battlefieldu 6.

Mluvčí EA pro IGN uvedl, že změny mají pomoci soustředit vývoj na požadavky komunity. „Battlefield zůstává jednou z našich nejdůležitějších značek a budeme do něj dál investovat, přičemž se řídíme zpětnou vazbou hráčů a poznatky z programu Battlefield Labs.“ Je to paradox, protože Battlefield 6 byl v USA nejprodávanější hrou roku 2025. Během prvních tří dnů prodal rekordních sedm milionů kopií a šlo o nejúspěšnější start v historii série.

Battlefield 6
Recenze
Battlefield 6 – recenze návratu multiplayerového giganta

Od vydání se ale hra potýká s postupným poklesem zájmu. Na Steamu hra dosáhla při launchi špičky 747 440 souběžně hrajících hráčů, zatímco nyní se běžně pohybuje v desítkách tisíc. Nedávné maximum například činilo přibližně 67 tisíc hráčů. Část komunity kritizuje některé aktualizace – od kosmetických změn přes úpravy pohybu až po monetizaci. Objevily se také výtky k použití generativní AI při tvorbě kosmetických předmětů a k pomalejšímu přísunu nového obsahu. Kritika byla natolik silná, že druhá sezóna byla odložena, aby vývojáři měli více času zapracovat připomínky hráčů.

Do toho se taky objevuje konkurence například v podobě veleúspěšných Arc Raiders nebo minulý týden vydaného Marathonu, ke kterému přirozeně část publika migruje, protože jde o novou a svěží hru. K reorganizaci dochází navíc v citlivém období. Nedávno zahynul při autonehodě šéf celé série Vince Zampella, a zároveň se EA připravuje na plánovanou akvizici investičním konsorciem vedeným Public Investment Fund, Silver Lake a Affinity Partners. Hodnota transakce se odhaduje na přibližně 55 miliard dolarů, přičemž její dokončení se očekává v roce 2027. EA ale interně tvrdí, že současné propouštění s akvizicí nesouvisí.

zdroj: EA

Vývojářům se tak za úspěch dostalo poděkování v podobě vyhazovů. Podobným procesem si prošli například také vývojáři Funcomu, kteří stojí za úspěšnou onlinovkou Dune: Awakening.

Nejnovější články