Defect sází na dystopický svět a Micka Gordona. Akce chce být kyberpunkovým SWATem

Mick Gordon se do hráčských uší dostal především díky soundtracku pro Dooma z roku 2016, který se stal svatým grálem stylové videoherní muziky. Skladatel se tehdy rázem proměnil v prominentní postavu herní scény, na kterou teď vsadilo poměrně mladé studio emptyvessel při vývoji kyberpunkové akce Defect.
Gordon je jednou z klíčových osobností celého vývoje i marketingu. Jeho tvorba rozezněla už premiérovou ukázku v říjnu a teď se k ní přidává krátký rozhovor, kde skladatel vysvětluje, jak ke své práci přistupuje a proč je hudba tak důležitým prvkem při budování světa a jeho obyvatel.
Přiznal, že k projektu se dostal tak trochu náhodou, když v kancelářích id Software zaslechl zakladatele studia Emanuela Palalicu mluvit o australském filmu Drsňák Chopper. To bylo začátkem krásného přátelství, formovaného mimo jiného i společnou láskou k extrémně tvrdému metalu. Proto ve chvíli, kdy mu Palalic řekl o svém odchodu ze společnosti a založení emptyvessel, ani chvíli nepřemýšlel a šel do nového projektu s ním, i díky příslibu naprosté tvůrčí svobody.
Výsledkem je dílo, kde je hudba neoddělitelnou součástí světa a prohlubuje místní nevybíravé využívání násilí při řízení obyvatel a střetu kontroly s chaosem. A jestli vám přijde, že občas až moc útočí na uši, nesmíte se divit. Gordon pracoval s extrémním zkreslením zvuku na hranici hudby.
Ruchy jsou pak přímo napojené na ústřední autoritářskou umělou inteligenci The System, která vládne bez emocí a tvrdou rukou. Důsledkem jsou třenice mezi jednotlivými frakcemi, mezi něž patří oficiální policejní složky, zkorumpovaní jednotlivci a řada gangů. Všichni budou hrát stejně důležitou roli v akci, která slibuje singleplayer, kooperaci nebo PvP v režimu 4v4v4v4.
Tým popisuje Defect jako kyberpunkovou simulaci ve stylu SWAT, kde vás čeká pašování zbraní, likvidace cílů a zatýkání podezřelých. Všechno v daleké budoucnosti, abyste mohli využívat řadu technologicky pokročilých zbraní a techniky. Zní to lákavě, tak už jenom projekt dotáhnout do zdárného konce.