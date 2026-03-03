zdroj: emptyvessel

Defect sází na dystopický svět a Micka Gordona. Akce chce být kyberpunkovým SWATem

3. 3. 2026 10:30 | Novinky

Mick Gordon se do hráčských uší dostal především díky soundtracku pro Dooma z roku 2016, který se stal svatým grálem stylové videoherní muziky. Skladatel se tehdy rázem proměnil v prominentní postavu herní scény, na kterou teď vsadilo poměrně mladé studio emptyvessel při vývoji kyberpunkové akce Defect.

Gordon je jednou z klíčových osobností celého vývoje i marketingu. Jeho tvorba rozezněla už premiérovou ukázku v říjnu a teď se k ní přidává krátký rozhovor, kde skladatel vysvětluje, jak ke své práci přistupuje a proč je hudba tak důležitým prvkem při budování světa a jeho obyvatel.

Přiznal, že k projektu se dostal tak trochu náhodou, když v kancelářích id Software zaslechl zakladatele studia Emanuela Palalicu mluvit o australském filmu Drsňák Chopper. To bylo začátkem krásného přátelství, formovaného mimo jiného i společnou láskou k extrémně tvrdému metalu. Proto ve chvíli, kdy mu Palalic řekl o svém odchodu ze společnosti a založení emptyvessel, ani chvíli nepřemýšlel a šel do nového projektu s ním, i díky příslibu naprosté tvůrčí svobody.

Výsledkem je dílo, kde je hudba neoddělitelnou součástí světa a prohlubuje místní nevybíravé využívání násilí při řízení obyvatel a střetu kontroly s chaosem. A jestli vám přijde, že občas až moc útočí na uši, nesmíte se divit. Gordon pracoval s extrémním zkreslením zvuku na hranici hudby.

ExeKiller
Novinky
Kyberkovboj zasahuje. ExeKiller předvádí lákadla kyberpunkového Divokého západu

Ruchy jsou pak přímo napojené na ústřední autoritářskou umělou inteligenci The System, která vládne bez emocí a tvrdou rukou. Důsledkem jsou třenice mezi jednotlivými frakcemi, mezi něž patří oficiální policejní složky, zkorumpovaní jednotlivci a řada gangů. Všichni budou hrát stejně důležitou roli v akci, která slibuje singleplayer, kooperaci nebo PvP v režimu 4v4v4v4.

Tým popisuje Defect jako kyberpunkovou simulaci ve stylu SWAT, kde vás čeká pašování zbraní, likvidace cílů a zatýkání podezřelých. Všechno v daleké budoucnosti, abyste mohli využívat řadu technologicky pokročilých zbraní a techniky. Zní to lákavě, tak už jenom projekt dotáhnout do zdárného konce.

