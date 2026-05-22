zdroj: Frontier Developments

Deathwatch navazuje na skvělé Daemonhunters. Deathmaster zase slibuje plošinovku se Skaveny

22. 5. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Rozšíření pro už známé hry ze světa Warhammeru najdete v samostatném článku. Akce Warhammer Skulls ale také přinesla oznámení několika novinek, které by měly potěšit příznivce jak fantazijní varianty, tak i sci-fi. Především tedy ta druhá skupina bude spokojená, jelikož se chystá pokračování skvělého Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch
Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch se po „démonech“ přesune k tažení proti mimozemského hrozbě, která pustoší Impérium. Stanete se elitním inkvizitorem a členem Deathwatch, která se pod vaší rukou vydá do taktických bojů proti sedmi různorodým frakcím ve světech Týrijských dálav.

Pokračování přímo staví na oblíbených základech jedničky, jež povážlivě prohlubuje. Budete mít pestřejší možnosti při sestavování a přizpůsobování čety. Půjde kombinovat povolání, zbraně, schopnosti a jedinečné bonusy, abyste vytvořili správný tým na každou misi. Jejich podoba bude variabilnější i díky bohatší zásobě jednotek.

Velitele lačnící po krvi potěší přidání režimu šarvátky, kde otestují svou četu, vyzkouší nové možnosti a mohou experimentovat v rámci složení. A ve chvíli, kdy dojde do tuhého, usednete do několika nových vozidel, kam patří mohutný Redemptor Dreadnought, hbitý Scout Sentinel a prověřený tank Leman Russ.

zdroj: Dotemu

Bližší datum vydání Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch společnosti zatím neprozradily, zamíří ale na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na tyto platformy doplněné ještě druhým Switchem pak v příštím roce vyjde i Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, což je oproti taktickému RPG velký úkrok stranou.

I když se nebere potaz zasazení do fantazijní varianty univerza, jde o 2D plošinovku doplněnou o nekompromisní důraz na kradmý postup. Dává proto smysl, že v ní hrajete za skaveního vraha, který se bude protloukat „nestabilním světem“´. Ten zaujme nejen kreslenou stylizací, ale taktéž faktem, že v roli vydavatele figuruje expert na retro zážitky Dotemu.

Aby výčet nových titulů byl kompletní, je třeba ještě zmínit Warhammer 40,000: Boltgun Boom. Nejde o další spin-off milovaného boomer shooteru, nýbrž o novou adaptaci původní hry na mobilní zařízení. O převedení se postaralo studio Nitro Games a na mobilech se systémy Android a iOS vyjde v průběhu letošního roku.

plošinovka 2D warhammer Taktické RPG boomer shooter
Games Workshop, Dotemu, Frontier Developments
Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster Warhammer 40,000: Boltgun Boom
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
