Death Stranding 2 zítra vychází na PC. Novinek se ale dočkají i konzolové verze

18. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Death Stranding 2: On the Beach
Simulátor postapokalyptického kurýra Death Stranding 2: On the Beach zítra po takřka roční exkluzivitě na PS5 vychází i na PC. Tvůrce Hideo Kodžime při této příležitosti sestříhal nový trailer No Rain, No Rainbow (ke zhlédnutí výše) a po zveřejnění hardwarových nároků taky detailněji víme, jaké prvky základní hru rozšíří.

Zásadní novinkou bude režim To the Wilder, který otestuje vaše schopnosti kurýra na maximum. Jde de facto o novou, náročnou obtížnost, kdy přírodní podmínky budou nebezpečnější, nepřátelé více smrtící a hra po vás bude vyžadovat pečlivé plánování tras a zásob, které si vezmete s sebou. Jakmile jednou To the Wilder spustíte, už nebude cesty zpět a obtížnost v průběhu hry nezměníte.

Death Stranding 2 On the Beach
Recenze
Death Stranding 2: On The Beach – recenze

Svého Sama si budete při připojování Mexika a Austrálie k chirální síti moci více přizpůsobit – například šátky na čelo, které lze získat v nové VR tréninkové aréně. Na lodi DHV Magellan vás taky může navštívit chirální kočička a obecně zde narazíte na více interakcí s posádkou a předměty. Všechny tyto drobné přídavky obdrží i verze pro PlayStation 5.

Stran technických vylepšení se pak PC verze může pyšnit plnou integrací s technologiemi DLSS, FSR a XeSS, podporou širokých i superširokých monitorů, neomezeným framerate, podporou prostorového audia, gamepadů, haptické odezvy i gyroskopického ovládání. Pokud máte výkonný počítač, užijete si Ray Tracing i ambientní okluzi. Pokud si navíc propojíte svoji hru na PC s PS účtem, obdržíte do hry stylovou nášivku a oblek inspirovaný logem PlayStationu.

„Death Stranding 2 je sebevědomým pokračováním – stále podivným a poetickým, ale přístupnějším, srozumitelnějším a se zábavnější hratelností. Kodžimův rukopis je všudypřítomný, ale tentokrát méně samoúčelný. Technicky exceluje a nabízí i výrazný posun v boji a designu světa. Nehodí se pro každého, ale pro cílové publikum je to skoro dokonalý zážitek,“ napsala loni Šárka v recenzi.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko

Nejnovější články