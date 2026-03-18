Death Stranding 2 zítra vychází na PC. Novinek se ale dočkají i konzolové verze

Simulátor postapokalyptického kurýra Death Stranding 2: On the Beach zítra po takřka roční exkluzivitě na PS5 vychází i na PC. Tvůrce Hideo Kodžime při této příležitosti sestříhal nový trailer No Rain, No Rainbow (ke zhlédnutí výše) a po zveřejnění hardwarových nároků taky detailněji víme, jaké prvky základní hru rozšíří.
Zásadní novinkou bude režim To the Wilder, který otestuje vaše schopnosti kurýra na maximum. Jde de facto o novou, náročnou obtížnost, kdy přírodní podmínky budou nebezpečnější, nepřátelé více smrtící a hra po vás bude vyžadovat pečlivé plánování tras a zásob, které si vezmete s sebou. Jakmile jednou To the Wilder spustíte, už nebude cesty zpět a obtížnost v průběhu hry nezměníte.
Svého Sama si budete při připojování Mexika a Austrálie k chirální síti moci více přizpůsobit – například šátky na čelo, které lze získat v nové VR tréninkové aréně. Na lodi DHV Magellan vás taky může navštívit chirální kočička a obecně zde narazíte na více interakcí s posádkou a předměty. Všechny tyto drobné přídavky obdrží i verze pro PlayStation 5.
Stran technických vylepšení se pak PC verze může pyšnit plnou integrací s technologiemi DLSS, FSR a XeSS, podporou širokých i superširokých monitorů, neomezeným framerate, podporou prostorového audia, gamepadů, haptické odezvy i gyroskopického ovládání. Pokud máte výkonný počítač, užijete si Ray Tracing i ambientní okluzi. Pokud si navíc propojíte svoji hru na PC s PS účtem, obdržíte do hry stylovou nášivku a oblek inspirovaný logem PlayStationu.
„Death Stranding 2 je sebevědomým pokračováním – stále podivným a poetickým, ale přístupnějším, srozumitelnějším a se zábavnější hratelností. Kodžimův rukopis je všudypřítomný, ale tentokrát méně samoúčelný. Technicky exceluje a nabízí i výrazný posun v boji a designu světa. Nehodí se pro každého, ale pro cílové publikum je to skoro dokonalý zážitek,“ napsala loni Šárka v recenzi.