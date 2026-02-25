Death Stranding 2 odhaluje hardwarové nároky. Ukousne 150 GB z disku, jinak žádné drama
zdroj: Kojima Productions

25. 2. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Death Stranding 2: On the Beach zamíří na PC už 19. března a krátce před vydáním konečně známe oficiální hardwarové nároky. Dobrá zpráva? Pokud se neleknete požadavku na 150 GB místa na SSD, není důvod propadat panice ani v době, kdy ceny grafických karet a RAM vystřelily do nebes. 

Port má na starosti studio Nixxes Software, které v příspěvku na blogu PlayStationu shrnulo, co si budete muset sbalit do svého počítačového batůžku na další Kodžimovu plážovou výpravu. Hra nabídne klasické spektrum grafických presetů od nízkých po velmi vysoké, nechybí ani speciální nastavení určené pro handheldy. Ačkoliv na Steamu fajfka ověření pro Steam Deck zatím chybí, zřejmě ji Death Stranding 2 dostane záhy. 

Na minimální nastavení si vystačíte se starší střední třídou grafických karet a úspornějším procesorem, pokud máte 16 GB RAM a oněch 150 GB na SSD. Nároky reflektují současný standard velkých AAA her, ale zároveň nevyžadují nejnovější generaci hardwaru.

Níže naleznete přehled oficiálních systémových požadavků:

Death Stranding 2 HW požadavky zdroj: Nixxes Software

Kromě hrubého výkonu sází PC verze i na širokou podporu upscalingu a generování snímků. Zastoupeni jsou všichni součastí výrobci a příslušné technologie, tedy Nvidia DLSS 4, AMD FSR 4 i Intel XeSS 2. Zajímavostí je také využití technologie „Progressive Image Compositor“, zkráceně Pico, vyvinutá studiem Guerrilla Games speciálně pro engine Decima. Jde o stejný upscaling, který používá i verze pro PlayStation 5.

Death Stranding 2 On the Beach
Recenze
Death Stranding 2: On The Beach – recenze

Jak uvádí Nixxes: „Pico upscaling lze použít na všech podporovaných grafických kartách a kombinovat ho s různými možnostmi generování snímků, které hra nabízí.“ V praxi ho tak budete moct zapnout společně s dynamicky škálovaným rozlišením i s ručně nastavenou kvalitou obrazu. Pro puristy nechybí ani nativní vyhlazování.

Potěší také podpora ultrawide monitorů, a to nejen během hraní, ale i ve filmečcích. PC verze navíc umožní zobrazit obraz v poměru 21:9 i na klasických 16:9 monitorech, pokud si chcete dopřát zdánlivě širší záběr. Tato funkce má brzy dorazit i do konzolové verze.

Z hlediska optimalizace tedy Death Stranding 2 nepůsobí jako titul, kvůli kterému by bylo v nelehké době potřeba upgradovat. Největší překážku tak může představovat kapacita disku, která je oproti jedničce téměř dvojnásobná. Taková je ale holt realita dnešního počítačového hraní.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
