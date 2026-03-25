Death Stranding 2 dohrálo více lidí než jedničku. Udělat hru přístupnější byl Kodžimův záměr

Death Stranding 2 vznikal s jasným cílem: aby se více hráčů dostalo až na konec příběhu. Hideo Kodžima podle vývojářů přímo plánoval, aby pokračování bylo přístupnější než první díl. Hlavní level designer Hiroaki Jošike uvedl pro PC Gamer, že Kodžima chtěl, aby si hru více lidí užilo až do úplného konce. Měla to být reakce na zpětnou vazbu k prvnímu Death Stranding, který byl často kritizován za pomalejší tempo a náročné budování světa.
Zatímco první díl musel hráče postupně seznamovat s komplexním univerzem a mechanikami, pokračování si podle vývojářů může dovolit být přímočařejší. Příběh je podáván srozumitelněji a hra nabízí více podpůrných prvků, které pomáhají hráčům držet krok bez nutnosti hlubokého studia všech detailů.
Odpovídají tomu i výsledky. Podle dostupných dat z trofejí dokončilo první Death Stranding na PS4 přibližně 40 % hráčů, ještě méně na dalších platformách. U druhého dílu už se čísla výrazně zlepšila – více než 60 % hráčů se dostalo až ke konci. Jedním z důvodů je i upravené tempo hry. V Death Stranding 2 hráči rychleji získávají přístup k vozidlům a dalším nástrojům, které usnadňují pohyb po mapě.
Zajímavé je, že původní interpretace, podle níž Kodžima chtěl udělat hru méně konvenční, byla podle něj vytržena z kontextu. „Pokud se každému líbí vaše práce, znamená to, že je mainstream. Znamená to, že je konvenční a je předtrávená, aby ji lidi měli rádi. To já nechci,“ řekl dříve v rozhovoru. Prý tím myslel fakt, že chce DS2 učinit zábavnější a přístupnější, aniž by ztratilo svou jedinečnost.
Pro hráče, kteří hledají výzvu, do hry s vydáním PC verze minulý týden přibyly i těžší režimy, které vracejí pocit obtížnosti z prvního dílu. Death Stranding 2 tak představuje kompromis mezi autorskou vizí a širší přístupností. A podle dat se zdá, že tentokrát se Kodžimovi podařilo najít rovnováhu, která udrží hráče až do samotného konce.
Stran dalších projektů se Kodžima rozhodně nenudí. Momentálně pracuje na hororu O.D., taktické špionážní akci Physint, má údajně připravený koncept pro Death Stranding 3, byť vývoji šéfovat nechce. Do toho se připravuje i filmová a animovaná adaptace Death Stranding.