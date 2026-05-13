Dead Space je u ledu. „Čísla tam prostě nejsou,“ říká scenárista a producent

Naděje na Dead Space 4 podle všeho definitivně pohasínají. Jeden z původních tvůrců série totiž otevřeně přiznal, že návrat značky ve velkém stylu je v současnosti prakticky nereálný. Scenárista a producent Chuck Beaver v novém rozhovoru pro server FRVR uvedl, že hlavní problém je jednoduchý: „Ta čísla tam prostě nejsou.“ Ačkoliv má Dead Space silnou fanouškovskou základnu, z pohledu vydavatele Electronic Arts už nejde o značku s dostatečným komerčním potenciálem.
Přitom ještě remake prvního dílu z roku 2023 od Motive Studio dokázal fanoušky znovu nadchnout a vyvolal vlnu spekulací o pokračování. Jenže už v roce 2024 se objevily informace, že remake druhého dílu nikdy nedostal zelenou, a později se mluvilo i o zamítnutí návrhu na Dead Space 4. Beaver teď jen potvrzuje, co se v zákulisí řešilo delší dobu. Podle něj se změnily ekonomické nároky velkých vydavatelů. Zatímco kdysi se u Dead Space počítalo s hranicí kolem pěti milionů prodaných kopií, dnes by podle něj podobný projekt potřeboval mnohem vyšší čísla, aby dával smysl.
A právě tam série naráží. Remake z roku 2023 údajně prodal přes dva miliony kopií, což rozhodně není propadák, ale zjevně ani dost na to, aby přesvědčil vedení EA investovat do dalšího dílu. Beaver zároveň připouští, že ho to mrzí. Série podle něj nikdy nedostala šanci dojít ke skutečnému konci, ale jako producent chápe, proč se firma rozhoduje čistě podle čísel.
EA chtělo zjevně z Dead Space mít vlastní Resident Evil. Nakolik bylo bláhové si myslet, že poměrně okrajový žánr survival hororu prostě nebude mainstreamový tahák, který prodá desítky milionů kopií, je samozřejmě na svědomí vedení. I přes snahy značku s dalšími díly přiblížit modernímu publiku třeba implementacií co-opu a důrazem na akci, EA Dead Space i původní tvůrce z Visceral Games pohřbilo. Velká škoda.