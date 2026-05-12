Darktide šlape na brzdu. Nový update zpřehlední souboje a zmírní chaos

Kooperativní akce z temnochmurného univerza Warhammer 40,000: Darktide se podle vývojářů dostala do bodu, kdy už bylo chaosu a herních systému bylo jednoduše moc. Studio Fatshark proto chystá update, který má do hry vrátit řád a souboje zpřehlednit. Jak u her, které prochází vývojem, bývá zvykem, jak autoři postupně přidávali nové zbraně, talenty a třídy, rostla síla hráčů. Aby si hra udržela obtížnost, začal Darktide reagovat větším množstvím elitních nepřátel a hustšími hordami. Výsledkem byly sice intenzivní bitvy, ale také technické problémy, chaos na obrazovce a čím dál menší prostor pro různorodé buildy.
Fatshark teď přiznává, že současný stav začal být neudržitelný. „Chceme zachovat intenzitu boje, ale zároveň ho udělat stabilnější, čitelnější a přístupnější pro více typů výbavy,“ vysvětlují vývojáři. Největší změny se dotýkají obrněných nepřátel, hlavně Ogryn Crusherů. Jejich výskyt bude výrazně snížen. Právě tito nepřátelé se totiž stali centrem současné mety a výrazně ovlivňovali, jaké zbraně a schopnosti byly vůbec životaschopné.
Update 1.11.6, který Darktide už obdržel, zároveň oslabuje některé dominantní buildy a buffuje méně používané možnosti. Úpravy se dotknou granátů veterána, novější třídy Hive Scum i několika populárních zbraní a perků. Některé změny mají omezit extrémní průraznost proti těžkému brnění, jiné naopak posílit alternativní styly hraní.
Vedle balancu jde ale i o technickou stránku. Menší hustota elitních nepřátel má pomoct výkonu hry a celkové čitelnosti boje, což bylo v posledních měsících častým terčem kritiky. Podle Fatsharku je to teprve první krok větší série úprav.