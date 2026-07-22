Darkest Dungeon se po deseti letech dočká překvapivého DLC

Pochmurná roguelite s uhrančivou estetikou Darkest Dungeon slaví desetileté výročí. Studio Red Hook při té příležitosti přišlo s překvapivým oznámením. Po několika letech bez nového obsahu se temné RPG dočká DLC s názvem The Fire's Edge, které vyjde 18. srpna. Rozšíření přinese dvě nové hratelné postavy z Darkest Dungeonu 2.
První z nich je Duelistka, bojovnice zaměřená na vysoké poškození, která během soubojů střídá útočný a obranný postoj a pohybuje se mezi jednotlivými pozicemi ve skupině. Druhou novinkou je Uprchlice, flexibilní bojovnice se skvěle doplňuje s týmy sázejícími na omračování, přitahování či odhazování nepřátel. Specializuje se také na nový typ zranění založený na popálení.
Právě mechanika spálenin představuje jednu z největších novinek celého rozšíření. Autoři zároveň přepracovali systém trinketů, které nabídnou nové efekty, podmíněná použití, nabití z úkoů a postupné vylepšování. Obsah DLC doplní také tři nové čtvrti městečka Hamlet – akademie Duello, výrobna a archelogický tábor.
The Fire's Edge vyjde 18. srpna, jen několik měsíců po desátém výročí původního Darkest Dungeonu, které připadlo na leden letošního roku. Oznámení překvapilo i proto, že Red Hook Studios v posledních letech soustředilo většinu pozornosti na Darkest Dungeon 2. Vývojáři už dříve potvrdili, že začátkem roku 2027 dorazí také další rozšíření pro Darkest Dungeon 2. Zdá se tedy, že studio hodlá v následujících letech podporovat oba díly souběžně.