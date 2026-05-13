Dark Souls II s path tracingem jsou nádherné, ale těžší

Není tomu tak dávno, co jsme psali o tom, že komunita modderů pracuje na path tracingu pro kultovní soulsovku Dark Souls II. Málokdo ale asi čekal, že modifikace bude přístupná tak rychle - DS2LightingEngine můžete už stahovat z Nexus mods. Mod navazuje na dlouholetou snahu fanoušků opravit jednu z největších výtek vůči původní hře.
Před vydáním totiž FromSoftware ukazovalo výrazně pokročilejší dynamické nasvícení, které se nakonec do finální verze prakticky nedostalo. Moddeři se proto roky snaží tenhle „ztracený“ vizuál obnovit. Pamatujete ještě na mechaniku rozsvěcování světelných a zapalování různých pochodní, které nakonec ve hře mělo jen pramalé využití? Díky path tracingu se bez toho teď takřka neobejdete.
Nová technologie dramaticky mění atmosféru hry. Temná místa jsou skutečně temná, světlo se chová realisticky a hráči se musí mnohem víc spoléhat na pochodně, Prism Stones nebo zářivá kouzla. Tvůrce modu Ragevitamins dokonce upozorňuje, že hra bude kvůli tomu náročnější. Pokud v lokaci není zdroj světla, jednoduše neuvidíte. Pro někoho otrava, pro fanoušky Dark Souls ale skoro ideální návrat k survival prvkům, které původní hra kdysi slibovala.
Samotný mod je zatím v betě, takže se neobejde bez technických problémů nebo několika nedodělků. Přesto jde o působivou ukázku toho, co dokáže komunita kolem starších her vytvořit. Dark Souls II tak po více než dekádě znovu ožívá, tentokrát s nasvícením, o jakém si v roce 2014 mohli vývojáři nechat jen zdát.