Dark Souls II s path tracingem jsou nádherné, ale těžší
zdroj: Dark Souls II LightningMod

Dark Souls II s path tracingem jsou nádherné, ale těžší

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox One

13. 5. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Není tomu tak dávno, co jsme psali o tom, že komunita modderů pracuje na path tracingu pro kultovní soulsovku Dark Souls II. Málokdo ale asi čekal, že modifikace bude přístupná tak rychle - DS2LightingEngine můžete už stahovat z Nexus mods. Mod navazuje na dlouholetou snahu fanoušků opravit jednu z největších výtek vůči původní hře.

Dark Souls Artorias
Novinky
Boss z prvních Dark Souls vytře podlahu s celým Elden Ringem

Před vydáním totiž FromSoftware ukazovalo výrazně pokročilejší dynamické nasvícení, které se nakonec do finální verze prakticky nedostalo. Moddeři se proto roky snaží tenhle „ztracený“ vizuál obnovit. Pamatujete ještě na mechaniku rozsvěcování světelných a zapalování různých pochodní, které nakonec ve hře mělo jen pramalé využití? Díky path tracingu se bez toho teď takřka neobejdete.

Nová technologie dramaticky mění atmosféru hry. Temná místa jsou skutečně temná, světlo se chová realisticky a hráči se musí mnohem víc spoléhat na pochodně, Prism Stones nebo zářivá kouzla. Tvůrce modu Ragevitamins dokonce upozorňuje, že hra bude kvůli tomu náročnější. Pokud v lokaci není zdroj světla, jednoduše neuvidíte. Pro někoho otrava, pro fanoušky Dark Souls ale skoro ideální návrat k survival prvkům, které původní hra kdysi slibovala.

 

Samotný mod je zatím v betě, takže se neobejde bez technických problémů nebo několika nedodělků. Přesto jde o působivou ukázku toho, co dokáže komunita kolem starších her vytvořit. Dark Souls II tak po více než dekádě znovu ožívá, tentokrát s nasvícením, o jakém si v roce 2014 mohli vývojáři nechat jen zdát.

Smarty.cz
Tagy:
akční RPG
Zdroje:
PC Gamer, Dark Souls II LightningMod
Hry:
Dark Souls II Dark Souls II: Scholar of the First Sin
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test

Nejnovější články