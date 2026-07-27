Dark Arisen pro Dragon's Dogma 2 je tematicky podobný jedničce. Přesto půjde vlastní cestou
zdroj: Capcom

Dark Arisen pro Dragon's Dogma 2 je tematicky podobný jedničce. Přesto půjde vlastní cestou

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

27. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Galerie

Když Capcom minulý měsíc oznámil velké rozšíření Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, řada fanoušků mohla být zaskočená. Společnost opět sáhla po stejném podtitulu, jaký neslo povedené rozšíření pro první díl. Někdo to může přikládat snaze být konzistentní, jiný zase nostalgii. Tvůrci ale v rozhovoru pro časopis Famitsu vysvětlili, že se za názvoslovím skrývá důvodů hned několik.

Tým podle producenta Naoty Ojamy s názvem nepracoval od samého začátku. Nejprve vznikal obsah rozšíření, jméno se hledalo až poté. Výsledné rozšíření ovšem příběhem a propojením celku tematicky odpovídalo předchozímu DLC. 

zdroj: Capcom

Druhým důvodem byla potom struktura hratelnosti. Rozšíření opět nabídne herní smyčku založenou na opakovaných výpravách, postupném překonávání stále větších výzev a sbírání vybavení, které si budete vylepšovat. Na podobném principu fungovala i cesta na ostrov Bitterback Isle z původního Dark Arisen. Jen tentokrát temné chodby vymění za rozlehlá prostranství chladného regionu Norgan, který nabídne víc příležitostí k průzkumu.

S tím se nakonec pojí i poslední důvod, který je ryze praktický. Capcom chtěl použít známý podtitul, protože znalcům okamžitě napoví, jaký typ rozšíření mohou očekávat. Nepůjde o klasické DLC, nýbrž o skutečně výrazný dodatek s novou oblastí, endgame obsahem a dalšími systémy, které navážou na příběh základní hry, ale i na výpravy z temného ostrova, které posunou na novou úroveň.

Resident Evil Veronica
Novinky
Bude po Veronice na řadě první, nebo nultý Resident Evil? Capcom chystá víc remaků

„V předchozím titulu se nám podařilo vytvořit ucelenou podobu hack-and-slash dungeon crawleru. Pouhé opakování konceptu by nepřineslo potřebnou svěžest a údiv, proto jsme chtěli vytvořit hack-and-slash v otevřeném světě, kde se s postupem příběhem rozšiřují i oblasti k prozkoumání,“ uvedl vedoucí projektu Kento Kinošita.

Ten nakonec ještě dodal, že Dragon's Dogma 2: Dark Arisen vzniklo především kvůli fanouškům, kteří po něm poslední dva roky volali a doufali, že se do hry budou moci vrátit. Přání se jim splní 9. října na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Switchi 2.

Smarty.cz
Tagy:
RPG dlc
Zdroje:
Famitsu, Capcom
Hry:
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole

Nejnovější články