Dark Arisen pro Dragon's Dogma 2 je tematicky podobný jedničce. Přesto půjde vlastní cestou

Když Capcom minulý měsíc oznámil velké rozšíření Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, řada fanoušků mohla být zaskočená. Společnost opět sáhla po stejném podtitulu, jaký neslo povedené rozšíření pro první díl. Někdo to může přikládat snaze být konzistentní, jiný zase nostalgii. Tvůrci ale v rozhovoru pro časopis Famitsu vysvětlili, že se za názvoslovím skrývá důvodů hned několik.
Tým podle producenta Naoty Ojamy s názvem nepracoval od samého začátku. Nejprve vznikal obsah rozšíření, jméno se hledalo až poté. Výsledné rozšíření ovšem příběhem a propojením celku tematicky odpovídalo předchozímu DLC.
Druhým důvodem byla potom struktura hratelnosti. Rozšíření opět nabídne herní smyčku založenou na opakovaných výpravách, postupném překonávání stále větších výzev a sbírání vybavení, které si budete vylepšovat. Na podobném principu fungovala i cesta na ostrov Bitterback Isle z původního Dark Arisen. Jen tentokrát temné chodby vymění za rozlehlá prostranství chladného regionu Norgan, který nabídne víc příležitostí k průzkumu.
S tím se nakonec pojí i poslední důvod, který je ryze praktický. Capcom chtěl použít známý podtitul, protože znalcům okamžitě napoví, jaký typ rozšíření mohou očekávat. Nepůjde o klasické DLC, nýbrž o skutečně výrazný dodatek s novou oblastí, endgame obsahem a dalšími systémy, které navážou na příběh základní hry, ale i na výpravy z temného ostrova, které posunou na novou úroveň.
„V předchozím titulu se nám podařilo vytvořit ucelenou podobu hack-and-slash dungeon crawleru. Pouhé opakování konceptu by nepřineslo potřebnou svěžest a údiv, proto jsme chtěli vytvořit hack-and-slash v otevřeném světě, kde se s postupem příběhem rozšiřují i oblasti k prozkoumání,“ uvedl vedoucí projektu Kento Kinošita.
Ten nakonec ještě dodal, že Dragon's Dogma 2: Dark Arisen vzniklo především kvůli fanouškům, kteří po něm poslední dva roky volali a doufali, že se do hry budou moci vrátit. Přání se jim splní 9. října na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Switchi 2.