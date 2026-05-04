Dark and Darker sice na Steamu zůstane, musí ale zaplatit tučnou částku vydavatelství Nexon

Dark and Darker je další z potenciálně zajímavých her zatěžkaných soudní tahanicí. Jihokorejské studio Ironmace se od roku 2023 soudí s vydavatelstvím Nexon kvůli podezření z krádeže zdrojového kódu a assetů ze zrušeného projektu, které mělo neoprávněně využít u zmíněné novinky. Před dvěma lety se zdálo, že se situace konečně otočila ve prospěch vývojářů a hra mohla znovu zamířit na Steam, jenže soudní pře má teď dohru.
Jak informoval web Automaton, občanskoprávní spor došel ke konečnému urovnání, které studio Ironmace moc nepotěší. Jihokorejský nejvyšší soud mu nařídil zaplatit Nexonu náhradu škody ve výši 5,7 miliard wonů, což je necelých 81 milionů korun. Rozhodnutí se tak nejeví jako jednoznačné vítězství pro nikoho ze zúčastněných.
Ačkoliv jde o vysokou částku, nakonec mohou být v Ironmace ještě relativně rádi. Loni rozsudek nižšího soudu studio sice neshledal vinným v rámci porušení autorských práv, nicméně podle něho členové skutečně porušili obchodní tajemství. Studiu v té době uložil povinnost zaplatit 8,5 miliard wonů, což je částka, kterou nejvyšší soud zjevně dodatečně snížil, ačkoliv podstatu rozsudku zachoval.
Soudní tahanice navíc stále není u konce, nadále probíhá trestní řízení ohledně údajného použití materiálů, které si vývojáři odnesli z Nexonu, na což navázala v roce 2023 i policejní razie v kancelářích. Nakonec důsledky mohou být ještě nepříjemější než vyměřená pokuta, ačkoliv lidé z Ironmace chtějí udělat vše proto, aby dokázali svou nevinu.
Právní nepříjemnosti se s extrakčním fantasy dungeon crawlerem táhnou už od roku 2021. Všichni zakládající členové studia byli bývalými zaměstnanci Nexonu a firma tvrdí, že porušili autorská práva a odnesli si s sebou obchodní tajemství ze zrušeného projektu P3, který se údajně okatě podobal jejich nové hře. Projekt na sebe strhl pozornost během festivalu Steam Next v roce 2023, což je současně rok, kdy se situace přiostřila a došlo i na zmíněnou razii.
Jde jen o jeden z řady mnoha aktuálních či nedávných herních právních sporů. Na mysl přirozeně vyplyne třeba tahanice kolem Subnautica 2, ale také nešťastného MMORPG Ashes of Creation, kde investor obviňuje šéfa projektu, že vybrané peníze na vývoj zpronevěřil a užíval si za ně život na vysoké noze.