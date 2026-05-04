Dark and Darker sice na Steamu zůstane, musí ale zaplatit tučnou částku vydavatelství Nexon
zdroj: Ironmace Games

Dark and Darker sice na Steamu zůstane, musí ale zaplatit tučnou částku vydavatelství Nexon

PC

4. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Dark and Darker je další z potenciálně zajímavých her zatěžkaných soudní tahanicí. Jihokorejské studio Ironmace se od roku 2023 soudí s vydavatelstvím Nexon kvůli podezření z krádeže zdrojového kódu a assetů ze zrušeného projektu, které mělo neoprávněně využít u zmíněné novinky. Před dvěma lety se zdálo, že se situace konečně otočila ve prospěch vývojářů a hra mohla znovu zamířit na Steam, jenže soudní pře má teď dohru.

Dark and Darker
Dark and Darker
Dark and Darker
Galerie

Jak informoval web Automaton, občanskoprávní spor došel ke konečnému urovnání, které studio Ironmace moc nepotěší. Jihokorejský nejvyšší soud mu nařídil zaplatit Nexonu náhradu škody ve výši 5,7 miliard wonů, což je necelých 81 milionů korun. Rozhodnutí se tak nejeví jako jednoznačné vítězství pro nikoho ze zúčastněných.

Ačkoliv jde o vysokou částku, nakonec mohou být v Ironmace ještě relativně rádi. Loni rozsudek nižšího soudu studio sice neshledal vinným v rámci porušení autorských práv, nicméně podle něho členové skutečně porušili obchodní tajemství. Studiu v té době uložil povinnost zaplatit 8,5 miliard wonů, což je částka, kterou nejvyšší soud zjevně dodatečně snížil, ačkoliv podstatu rozsudku zachoval.

Soudní tahanice navíc stále není u konce, nadále probíhá trestní řízení ohledně údajného použití materiálů, které si vývojáři odnesli z Nexonu, na což navázala v roce 2023 i policejní razie v kancelářích. Nakonec důsledky mohou být ještě nepříjemější než vyměřená pokuta, ačkoliv lidé z Ironmace chtějí udělat vše proto, aby dokázali svou nevinu.

Ashes of Creations
Novinky
Tahanice kolem Ashes of Creation houstne. Investor obviňuje šéfa projektu, že peníze zpronevěřil

Právní nepříjemnosti se s extrakčním fantasy dungeon crawlerem táhnou už od roku 2021. Všichni zakládající členové studia byli bývalými zaměstnanci Nexonu a firma tvrdí, že porušili autorská práva a odnesli si s sebou obchodní tajemství ze zrušeného projektu P3, který se údajně okatě podobal jejich nové hře. Projekt na sebe strhl pozornost během festivalu Steam Next v roce 2023, což je současně rok, kdy se situace přiostřila a došlo i na zmíněnou razii.

Jde jen o jeden z řady mnoha aktuálních či nedávných herních právních sporů. Na mysl přirozeně vyplyne třeba tahanice kolem Subnautica 2, ale také nešťastného MMORPG Ashes of Creation, kde investor obviňuje šéfa projektu, že vybrané peníze na vývoj zpronevěřil a užíval si za ně život na vysoké noze.

Smarty.cz
Tagy:
RPG dungeon crawler pvp
Zdroje:
PC Gamer, Automaton
Hry:
Dark and Darker
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata

Nejnovější články