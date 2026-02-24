Daniel Vávra ve Warhorse už nedělá hry. Pracuje na filmu či seriálu podle Kingdom Come

Český vývojář, který je podepsaný například pod hrami Mafia a oběma díly Kingdom Come jako kreativní ředitel, se už ve Warhorse nepodílí na vývoji her. Místo toho se studiem spolupracuje na filmu nebo seriálu podle českého středověkého RPG. Se zjištěním přišel server CzechCrunch.
Informaci serveru potvrdil šéf Warhorse Martin Frývaldský. „Už nějaký čas značku Kingdom Come posouváme od videoher dál. Zatím jsme u komiksů, koncertů a turismu, ale nejvíc nás lákal film. Proto s Danem pracujeme na tom, abychom vstoupili na obrazovky nebo filmové plátno. Existuje i scénář v pracovní verzi,“ řekl CzechCrunchi.
Nemá jít o sestřih ze hry, jako tomu bylo v případě představení na karlovarském festivalu, ale velký filmový projekt, ke kterému už existuje i scénář. Neznamená to, že by se cesty Vávry a Warhorse rozešly. „Dan se sám chtěl posunout. Udělal tři hry, které měly světový úspěch, už dlouho to chce zkusit s něčím jinýmm. Už ho sice nepotkáte každý den v kanceláři, ale v tom širším smyslu je stále součástí Warhorse,“ dodává Frývaldský.
Na pozicích kreativního ředitele jej nahradil Viktor Bocan a Prokop Jirsa. Podle Frývaldského jde o rozšíření Kingdom Come mezi další média jako tomu bylo například v případě komiksu Kingdom Come: Deliverance – Ztracené příběhy. Důležité podle studia je, aby zasáhli podobné publikum jako hra, tedy trhy Spojených států, Evropy i Asie.
Kingdom Come: Deliverance 2 zhruba rok od vydání slavilo prodejní milník 5 milionů prodaných kopií. Hra výrazně podpořila turismus na Troskách i v Kutné Hoře, kde se odehrávají hlavní části příběhu. „Film bereme jako doplněk k naší herní tvorbě, který ale může být sám o sobě mimořádně úspěšný,“ popisuje Frývaldský s tím, že zaměření studia jako takového se ale nemění a má být hlavně primárně o hrách.