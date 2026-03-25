Damoklův meč nad MindsEye. Francouzská pobočka studia je v likvidaci
zdroj: Build a Rocket Boy

PC PlayStation 5 Xbox Series

25. 3. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Situace kolem MindsEye se dál zhoršuje. Francouzská pobočka studia Build A Rocket Boy byla podle dostupných zpráv podala návrh na konkurz, což znamená další tvrdý zásah pro tým, který už tak čelil několika vlnám propouštění.

Pobočka známá jako Build a Rocket Boy France sídlila v Montpellier a podílela se na vývoji MindsEye společně s hlavním týmem ve Velké Británii. Podle francouzského serveru Origami by tento krok mohl zasáhnout přibližně 50 zaměstnanců, kteří ve studiu ještě zůstávali po předchozích propouštěních. Podle zjištění měla montpellierská pobočka vzniknout pro práci na metaversu Everywhere. Měla pak přetahovat zaměstnance Ubisoftu, které nebavil dlouhý vývoj Beyond Good & Evil 2.

Novinky
Studio podepsané pod nejhorší hrou loňska vyhazuje. Viní průmyslovou špionáž a sabotáž

Vývoj navazuje na dlouhodobé problémy studia po nepovedeném vydání MindsEye. Hra byla kritizována za technický stav, slabší design i příběh. Vedení studia, včetně spoluvýkonného ředitele Marka Gerharda, přitom opakovaně tvrdilo, že za neúspěchem stojí organizovaná špionáž a korporátní sabotáž. Tyto výroky ale vyvolaly kritiku jak uvnitř firmy, tak napříč herním průmyslem.

Likvidace francouzské pobočky tak pravděpodobně souvisí především s finančními a provozními problémy po launchi hry. Další desítky zaměstnanců tak přicházejí o práci, což jen podtrhuje rozsah potíží, do kterých se studio dostalo. Navzdory tomu Build A Rocket Boy oficiálně stále počítá s dalším vývojem a podporou MindsEye. Plánuje postupně vylepšovat hru a pokusit se o její vykoupení, tedy návrat z neúspěšného startu k lepšímu přijetí.

Otázkou zůstává, zda bude studio v současné podobě schopné tento plán skutečně dotáhnout. Už se stihlo rozejít s vydavatelem IO Interactive, čímž padly plány na spolupráci s Hitmanem.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi válečná
Zdroje:
Build a Rocket Boy, Origami
Hry:
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Nejnovější články