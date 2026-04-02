Další velká videoherní koupě? Disney zvažuje akvizici Epic Games
2. 4. 2026 12:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Epic Games nezažívá nejlepší start nového roku. Kvůli klesajícímu zájmu o Fortnite se firma nedávno musela rozloučit s více než 1 000 zaměstnanci. Už takhle nepříjemný krok podtrhla ještě horší kontroverze, protože mezi propuštěnými byl mimo jiné člověk s konečným stádiem rakoviny mozku, který tak přišel o zdravotní pojištění. Po online humbuku se firma nakonec zavázala, že se o jeho zdravotní výdaje postará, pachuť nicméně zůstává. A kdo ví, i tenhle krok možná nakonec povede k nové kapitole pro celou firmu.

Alex Heath z magazínu The Verge během svého výstupu v podcastu The Town with Matt Belloni naznačil, že by Epic Games brzy mohlo mít nového majitele. O koupi by podle jeho informací mohlo mít zájem Disney: v americké nadnárodní společnosti je údajně řada vysoce postavených lidí, kteří o podobném obchodu uvažují. Mezi nimi například nový generální ředitel Josh D’Amaro, který v březnu pozici přebral po Bobu Igerovi. Zároveň se prý ozývá i řada hlasů proti nákupu.

„Vím jistě, že v Disney jsou vedoucí pracovníci, kteří chtějí, aby společnost koupila Epic, a jen čekají na ten správný okamžik. A pak jsou tu další, kteří to považují za špatný nápad,“ uvedl Heath.

I když se Epic zřejmě ocitl v určitém bodu zlomu, neznamená to, že by podobný odkup nutně vyhledával. Zpráva ale rozhodně dává do povědomí zajímavou možnost, která by nakonec možná i dávala smysl. Disney je pro Epic dlouhodobým obchodním partnerem, využívá Unreal Enginu při natáčení filmů, zatímco se jeho oblíbené postavy a značky průběžně objevují ve Fortnite. Disney navíc v únoru roku 2024 investovalo 1,5 miliardy dolarů, aby získalo podíl v Epicu a mohli společně vytvořit herní zábavní vesmír propojený právě se slavnou battle royale.

Heath současně připomněl, že autoři Unreal Enginu a Fortnite jsou stále firmou řízenou jejím zakladatelem Timem Sweeneym. Je samozřejmě těžké si představit, že by takhle velká společnost k podobnému kroku přistoupila, ale pokud by krize a klesající trend měly pokračovat, otevírá možnost odprodeje zajímavý prostor pro změnu.

Domněnka doplňuje slova dnes už bývalého manažera Disney Kevina Mayera, který se pro CNBC vyjádřil ve smyslu, že by Epic či jiná videoherní společnost byla skvělým přídavkem do jejich portfolia. A jelikož současný šéf D’Amaro byl jedním z těch, kteří prosadili onu významnou investici před dvěma lety, nabírá tahle možnost reálnější obrysy.

ekonomika akvizice Disney Epic Games Fortnite
Zdroje:
Eurogamer, CNBC, VGChronicles
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
