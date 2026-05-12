Další tuzemský talent přechází z Warhorse do CD Projektu RED
zdroj: CD Projekt RED

Další tuzemský talent přechází z Warhorse do CD Projektu RED

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

České studio Warhorse opouští další vývojářský veterán a připojuje se k rostoucí české buňce týmu v polském CD Projektu RED. Zdeněk Glatz pracoval na Kingdom Come: Deliverance 2 jako designér a scenárista, především pak jako šéf návrhářů otevřeného světa. Firemní barvy už dříve převlékl například Karel Kolmann, který pro KCD2 vytvořil přes desítku úkolů, navrhoval systém zločinu či hardcore režim. K němu se záhy připojila zkušená producentka Alice Severová.

Kingdom Come: Deliverance II
Novinky
Léto ve znamení Kingdom Come. Uskuteční se koncerty i fanouškovské srazy

CD Projekt tak pro práci na Zaklínači 4 a dalších hrách úspěšně přetahuje české veterány. Glatz bude pracovat jako seniorní designér otevřeného světa na projektech Polaris a Orion, což jsou krycí jména Zaklínače 4 a Cyberpunku 2. Ve Warhorse pracoval přes osm a půl roku. Zaklínač 4 by tak krom svých vlastních zkušených tvůrců mohl nést výrazný rukopis, za který Kingdom Come: Deliverance 2 nedávno získalo prestižní ocenění BAFTA.

Ve slavném polském studiu pracuje Čechů a Češek už několik. Jmenovat můžeme třeba grafickou designérku Gabrielu Peškovou, herního designéra Vítězslava Miecha nebo manažera designérského oddělení, Jana Huňku. CD Projekt má momentálně želízek v ohni hned několik. Kromě výše zmíněného Zaklínače 4 a Cyberpunku 2 pak i záhadný projekt Hadar nebo remake prvního Zaklínače z dílny Fool's Theory. Spekuluje se také o rozšíření pro Zaklínače 3, které by mělo vyjít letos a propojit závěr trojky s chystanou čtyřkou.

Co po úspěšném Kingdom Come: Deliverance 2 kutí ve Warhorse, je zatím tajemstvím. Podle spekulací má české studio pracovat na fantasy RPG v otevřeném světě, nejspíš pod značkou Pána prstenů, na kterou drží práva skupina Embracer, kam Warhorse také spadá. Co se dalších personálních změn týče, jeden z jeho výrazných představitelů a dosavadní kreativní ředitel Daniel Vávra letos v únoru oznámil, že se stahuje z herního vývoje a chystá film na motivy Kingdom Come.

Smarty.cz
Tagy:
RPG historická česká hra otevřený svět The Witcher
Zdroje:
Warhorse, CD Projekt
Hry:
Zaklínač 4 Kingdom Come: Deliverance 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test

Nejnovější články