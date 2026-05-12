Další tuzemský talent přechází z Warhorse do CD Projektu RED

České studio Warhorse opouští další vývojářský veterán a připojuje se k rostoucí české buňce týmu v polském CD Projektu RED. Zdeněk Glatz pracoval na Kingdom Come: Deliverance 2 jako designér a scenárista, především pak jako šéf návrhářů otevřeného světa. Firemní barvy už dříve převlékl například Karel Kolmann, který pro KCD2 vytvořil přes desítku úkolů, navrhoval systém zločinu či hardcore režim. K němu se záhy připojila zkušená producentka Alice Severová.
CD Projekt tak pro práci na Zaklínači 4 a dalších hrách úspěšně přetahuje české veterány. Glatz bude pracovat jako seniorní designér otevřeného světa na projektech Polaris a Orion, což jsou krycí jména Zaklínače 4 a Cyberpunku 2. Ve Warhorse pracoval přes osm a půl roku. Zaklínač 4 by tak krom svých vlastních zkušených tvůrců mohl nést výrazný rukopis, za který Kingdom Come: Deliverance 2 nedávno získalo prestižní ocenění BAFTA.
Ve slavném polském studiu pracuje Čechů a Češek už několik. Jmenovat můžeme třeba grafickou designérku Gabrielu Peškovou, herního designéra Vítězslava Miecha nebo manažera designérského oddělení, Jana Huňku. CD Projekt má momentálně želízek v ohni hned několik. Kromě výše zmíněného Zaklínače 4 a Cyberpunku 2 pak i záhadný projekt Hadar nebo remake prvního Zaklínače z dílny Fool's Theory. Spekuluje se také o rozšíření pro Zaklínače 3, které by mělo vyjít letos a propojit závěr trojky s chystanou čtyřkou.
Co po úspěšném Kingdom Come: Deliverance 2 kutí ve Warhorse, je zatím tajemstvím. Podle spekulací má české studio pracovat na fantasy RPG v otevřeném světě, nejspíš pod značkou Pána prstenů, na kterou drží práva skupina Embracer, kam Warhorse také spadá. Co se dalších personálních změn týče, jeden z jeho výrazných představitelů a dosavadní kreativní ředitel Daniel Vávra letos v únoru oznámil, že se stahuje z herního vývoje a chystá film na motivy Kingdom Come.