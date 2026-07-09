Další skandál kolem MindsEye. Studio po vyhazovech utrácí za luxusní fanouškovské setkání
zdroj: Build a Rocket Boy

Další skandál kolem MindsEye. Studio po vyhazovech utrácí za luxusní fanouškovské setkání

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

MindsEye
MindsEye
MindsEye
Galerie

Studio Build a Rocket Boy už nejspíš nebude ničím jiným, než zdrojem bizarních zpráviček. Tvůrci jedné z nejhorších her loňského roku, kteří za neúspěch MindsEye viní korporátní špionáž a sabotáž, mají na talíři další problém – protestující odbory, kterým se nelíbí, že studio propouští, ale fanouškům platí lukrativní setkání.

Zaměstnanci společnosti stojící za akční hrou MindsEye oznámili, že v sobotu 11. července uspořádají protest před sídlem firmy v Edinburghu. Důvodem je kontroverzní fanouškovská akce, na kterou studio zve vybrané členy komunity. Účastníkům zaplatí dopravu, ubytování i možnost vyzkoušet novou verzi MindsEye s dosud nevydanými funkcemi. Právě financování této akce ale vyvolalo mezi zaměstnanci silnou nevoli.

Protest organizují pracovníci studia společně s odborovou organizací Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB). Připojit se mají také členové dalších odborů i veřejnost. Kritika upozorňuje především na to, že během posledního roku Build A Rocket Boy propustilo více než 400 zaměstnanců ve třech vlnách, a teď se nemalé peníze utrácejí za marketing s pochybnou návratností.

MindsEye
Novinky
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První propouštění přišlo krátce po vydání MindsEye loni na podzim, kdy o práci přišlo více než sto lidí. Další následovalo letos v březnu po velké aktualizaci hry a třetí v květnu, krátce po vydání nové příběhové mise, při níž studio propustilo dalších přibližně 170 zaměstnanců. Situaci dále vyostřily výroky zakladatele studia Leslie Benziese a spoluvýkonného ředitele Marka Gerhard. Ti opakovaně tvrdili, že vývoj hry negativně ovlivnila organizovaná sabotáž a průmyslová špionáž.

Ve snaze údajné sabotéry odhalit studio podle odborů nasadilo monitorovací software Teramind, který sledoval aktivitu zaměstnanců. Odbory tvrdí, že tím mohlo dojít k porušení ochrany osobních údajů i soukromí pracovníků. IWGB kvůli tomu letos zahájila právní kroky proti společnosti. Napětí uvnitř studia není nové. Už loni podepsalo 93 současných i bývalých zaměstnanců společně s IWGB otevřený dopis, ve kterém obvinili vedení z dlouhodobého nerespektování a špatného zacházení se zaměstnanci.

Zakladatel studia Leslie Benzies mezitím společnost opustil. Oficiálně šlo o plánovanou přestávku, okolnosti jeho odchodu však vyvolaly řadu spekulací hlavně kvůli tomu, že byl obviněn ze sexuálního násilí v takzvaných Epsteinových spisech.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi válečná
Zdroje:
Eurogamer, Build a Rocket Boy, IWGB
Hry:
MindsEye
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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