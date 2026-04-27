Další rošáda v Ubisoftu: Z vedení Assassin's Creed Hexe opět odchází vedoucí
zdroj: Ubisoft

Další rošáda v Ubisoftu: Z vedení Assassin's Creed Hexe opět odchází vedoucí

PC PlayStation 5 Xbox Series

27. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Už se těším na to, až se situace v Ubisoftu uklidní. Poslední roky a měsíce jsou pro společnost turbulentním obdobím, během něhož se ve velkém ruší projekty, vyhazují se lidé a proměňuje se struktura firmy pod hlavičkou nového vedení. V období nejistoty je nicméně jisté, že jeho součástí nadále nebude Benoit Richer.

zdroj: Vlastní

Teď už bývalý vedoucí vývoje čarodějnického Assassin's Creed Hexe novinku sdílel na svém LinkedInu. Prozradil, že ze studia Ubisoft Montréal odešel, aby se coby spoluzakladatel a herní ředitel připojil k nezávislému studiu Servo Games se sídlem v kanadském Québecu, kde se nachází další lidé s podobnou vizí.

Důvody pro svůj odchod sice neprozradil, ale už jenom samotný akt trochu naznačuje, že se projekt momentálně nachází v poměrně svízelné situaci. Ostatně teprve v únoru od něho odešel i kreativní ředitel Clint Hocking, jehož zastoupil nový šéf obsahu celé značky Jean Guesdon, který má nyní směr série historických akčních adventur ve svých rukách.

Aktuální odchod Richera je nicméně ve skutečnosti už druhý za jeho vývojářskou historii. Do Ubisoftu přišel v roce 2000 coby designér úrovní, následně v roce 2008 odešel, aby od roku 2010 pracoval jako ředitel vývoje Batman: Arkham Origins ve Warner Bros. Games Montréal. V roce 2017 se ovšem do svého někdejšího týmu v Ubisoftu vrátil a podílel se na vikinském Assassin's Creed Valhalla a následně na zmíněném Assassin's Creed Hexe.

Kdo vyplní roli po něm, v této chvíli není jisté, stejně jako osud mystického příspěvku do oblíbené série. Projekt se světu představil už v roce 2022, přičemž o něm tehdy výkonný producent Marc-Alexis Côté mluvil jako o dalším hlavním díle s výrazně odlišným pojetím. Podle neoficiálních informací by hra měla vyjít příští rok, ale kdo ví, jestli ji nestihne podobný osud jako třeba zrušený remake Prince of Persia: Sand of Time.

Jestli se vám ale stýská po „starých dobrých“ časech série, možná vám udělá radost minulý týden pořádně představený remake Assassin's Creed Black Flag Resynced. Omladí milované pirátské dobrodružství společně s novým obsahem, a to už 9. července.

Smarty.cz
Tagy:
Evropa piráti propouštění remake čarodějnice assassins creed Ubisoft akční adventura
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Assassin's Creed Codename Hexe Assassin's Creed Black Flag Resynced
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články