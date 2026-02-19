Další rána pro hráčskou základnu Destiny 2: Očekávaný obsah se výrazně zpozdí
Další rána pro hráčskou základnu Destiny 2: Očekávaný obsah se výrazně zpozdí

19. 2. 2026

Situace kolem Destiny 2 se dál komplikuje. Bungie potvrdilo, že plánovaný velký update Shadow and Order byl odložen až na 9. června 2026 – a zároveň dostane nový název. Oznámení přišlo jen necelé dva týdny před původně plánovaným vydáním. Bungie tak bojuje o stále klesající zájem hráčů o jejich kdysi vlajkovou loď online sříleček.

Studio o updatu slibuje více detailů s blížícím se date vydání, včetně již dříve komunikovaného systému vylepšování zbraní, rozšíření Tiered Gearu na všechny raidy a dungeony, návratu události Pantheon 2.0 a zavedení Tier 5 statistik pro exotické brnění.

Our next Major Update, Destiny 2: Shadow and Order, is undergoing large revisions and will be delayed. This update is being changed and expanded to include sizable quality-of-life updates and as a result, will also be renamed. This update will now launch on June 9, 2026. (1/5)

— Destiny 2 (@destinythegame.bungie.net) February 18, 2026 at 11:00 PM

Problémem je ale načasování. Původně měl Shadow and Order navázat na prosincovou expanzi Destiny 2: Renegades a vyplnit jarní období novým obsahem. Nyní hráče čeká několik měsíců bez výraznějších novinek. Bungie sice slibuje průběžné opravy, stabilizační patche, návrat Guardian Games v březnu a častější Iron Banner v dubnu, ale to těžko přitáhne nové hráče, nebo donutí veterány k návratu.

Odklad přichází ve chvíli, kdy hráčská základna dál klesá. Podle SteamDB se aktuální počet souběžně hrajících pohybuje jen lehce nad 11 tisíci, což je dramatický propad oproti dřívějším letům. Už loni se objevovaly obavy, že některé expanze měly víc problémů než kdy dřív, a současný vývoj jim příliš nepomáhá.

Bungie tak stojí před obtížným úkolem. Update má být větší, kvalitnější a systémově významnější. Jenže červen je daleko a Destiny 2 potřebuje impuls už teď. Navíc si Bungie může kanibalizovat na vlastních hrách s březnovým vydáním Marathonu. Kdyby z toho aspoň jedna hra vyšla jako hit, bude to pro studio dobře, ale taky se může stát, že ani Marathon nebude úspěšný a Bungie tak zůstanou dvě zplihlé mrtvoly a spousta nákladů.

Nejnovější články