Další pádný důvod vlastnit Switch 2? Vrací se letecká arkáda Star Fox

Zvěsti nelhaly. Po spekulacích, že se mají leto navrátit dvě výsostné značky Nintenda, jsme skutečně dostali nečekané oznámení akční arkády s lišákem-pilotem Star Fox. Hra vyjde exkluzivně na Nintendo Switch 2 už v červnu. Jde o plnohodnotný remake původní hry Star Fox 64 s kompletně novou grafikou, soundtrackem, dialogy a vychytávkami nové konzole. Trailer ke zhlédnutí výše.
Ačkoliv už klasika z Nintendo 64 dostala remake i různé reinterpretace v minulosti, nová verze má být největším přepracováním vůbec. Nintendo ji označuje jako cinematické pojetí a slibuje kompletně namluvené dialogy, orchestrální soundtrack, nové filmečky a přepracované postavy s výrazně zvířečtějším vzhledem.Přibude dokonce i prolog zaměřený na Foxova otce. Ten má lépe vykreslit události před hlavní kampaní a dodat příběhu větší váhu. Rozšířené byly i dialogy mezi misemi a brífinky, které mají víc rozvíjet postavy i svět.
Hlavní kampaň zůstává věrná konceptu větvících se tras, kde si můžete vybrat vlastní cestu galaxií a navazující mise, ale nově přidává tři obtížnosti. Hra zároveň přebírá některé prvky z dřívějšího remaku na 3DS a přidává nové režimy včetně multiplayeru 4 na 4, kde proti sobě nastoupí týmy Star Fox a Star Wolf.
Novinkou je i kooperace využívající dva Joy-Cony: Jeden hráč může ovládat zaměřování pomocí myši, zatímco druhý pilotuje loď. Podporovaný bude také GameShare nebo starý N64 ovladač pro nostalgiky. Kromě podpory pohybového ovládání Joy-Conem jako myší bude hra mít taky propojení s USB kamerou. Pokud ji připojíte, hra dokáže použít obličej hráče jako filtr pro animaci výrazů postav ve hře. Fox McCloud se tak může začít tvářit jako vy.
Star Fox vychází 25.6. na Nintendo Switch 2, stát bude 49,99 eur. Potvrzená spekulace o Star Foxovi dává naději, že by mohla být pravdivá i šeptanda o podobném remaku The Legend of Zelda: Ocarina of Time, který by také měl být oznámen letos.