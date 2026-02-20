Další otřesy v Ubisoftu. Tentokrát to schytal tým kolem remaku Splinter Cellu
Další otřesy v Ubisoftu. Tentokrát to schytal tým kolem remaku Splinter Cellu

20. 2. 2026

Byl bych docela rád, kdyby uběhl alespoň týden, aniž by se muselo psát o Ubisoftu a jeho výrazné restrukturalizaci. Od nového roku to jde s firmou z kopce, ve velkém snižuje stavy, což už si zaměstnanci nenechali líbit a zahájili třídenní stávku. Její dopad ovšem nebyl takový, jaký si odboráři přáli: firma se nebojí dál propouštět.

Tentokrát to odneslo zhruba 40 zaměstnanců pobočky v Torontu, která pracuje na remaku Splinter Cellu. Jeho vývoj by navzdory aktuálním změnám měl pokračovat, a to i přes minimální množství informací, které veřejnost od oznámení v roce 2021 dostala. Společně s tím studio zůstává pomocnou sílou při tvorbě dalších projektů, kam patří třeba Rainbow Six.

„V návaznosti na nedávné oznámení o závěrečné fázi globálního plánu úspor nákladů společnosti Ubisoft a ukončení některých projektů bude Ubisoft Toronto snižovat počet zaměstnanců o 40 pracovních míst. Rozhodnutí nebylo lehké a v žádném případě neodráží talent, odhodlání ani přínos dotčených osob. Naší prioritou je nyní podpořit je v této přechodné fázi odstupným a pomoci jim při hledání nového zaměstnaní,“ uvedla firma v prohlášení pro web GameSpot.

Změny probíhají v souladu s oznámeným plánem pro rozdělení firmy na několik tvůrčích domů zaměřených na jednotlivé série. Ubisoft Toronto je tak pouze jedním celkem z mnoha. Přitom by se dalo tvrdit, že je se svými 500 zaměstnanci páteří firmy, jelikož vedlo vývoj Far Cry 6 i Watch Dogs: Legion. Odpovědné bylo také za dosud poslední plnohodnotný díl série Splinter Cell s podtitulem Blacklist.

Abychom ale nebyli jenom negativní, firma nedávno odhalila chystaný obsah do povedeného The Rogue Prince of Persia, jehož fanoušci se dočkají mrazivého elementu, vyšší obtížnosti, přepracovaného palácového biomu, nového parkourového režimu a rizikových zkoušek Nyamtur. Aspoň někde je dobře.

Nejnovější články