Další „nečekaný“ neúspěch. Last Flag od Imagine Dragons končí vývoj jen pár týdnů po vydání
zdroj: Night Street Games

6. 5. 2026 9:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Přílišná saturace trhu, neschopnost oslovit hráče a možná až příliš velké ambice. Koktejl, díky němuž je řada her odsouzená k zániku už pár týdnů po vydání. Na vlastní křemíkovou kůži to poznal Highguard, a nyní to zažívá i zpěvák Imagine Dragons, Dan Reynolds s jeho studiem Night Street Games a online akcí Last Flag.

Na počítačích se představila teprve 14. dubna, ale už v té době bojovala s tím, aby někoho zaujala. Maximum hráčů dosáhlo na pouhých 558 nadšenců, přičemž v posledních hodinách ke hře usedlo ve špičce 49 lidí. Statistiky tak mluví jasně a sám tým si uvědomuje, že nenašel dostatečnou hráčskou základnu, aby mohl pokračovat ve vývoji i v následujících měsících.

V krátké zprávě sdílené fanouškům slíbil, že se mohou ještě těšit na už připravený obsah, kam patří další postava, mapa, herní režim, žebříčky či kosmetické doplňky. Následně chtějí hru nechat v rukách fanoušků, takže se zaměří na přidání různých modifikátorů a pravidel, aby se zvýšila znovuhratelnost.

Vytvoření hry Last Flag bylo pro náš tým splněním snu. Ačkoli počet hráčů v současné době nedosahuje úrovně, která by nám umožnila financovat další vývoj nad rámec plánovaných aktualizací, přesouváme své úsilí tak, aby tyto aktualizace přinesly našim hráčům maximální užitek a kontrolu nad hrou, a mohla i nadále vzkvétat a růst,“ zní v oficiálním prohlášení.

Sympatické na kroku je, že titul minimálně prozatím nepřijde o své servery a ta hrstka lidí, kterou oslovil, bude moci pokračovat v dalších kláních. Zároveň to ale znamená, že chystané porty na konzole jsou nyní více než nepravděpodobné, takže se ani nepovede rozšířit řady soutěžících na další platformy.

Pokud se ovšem podíváte na uživatelská hodnocení, zjistíte, že nejsou bídná. Ze 461 kusů hned 74 % z nich dává palec nahoru. Pokud byste oldschool kradení vlajky chtěli vyzkoušet na vlastní kůži, nebude vás to stát mnoho. Cenovka je nastavená na opravdu střídmých 11,99 eur.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
