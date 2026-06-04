„Další hry s Kratem budou,“ říkají tvůrci God of War
zdroj: tisková zpráva

„Další hry s Kratem budou,“ říkají tvůrci God of War

PlayStation 5

4. 6. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
Galerie

Vrcholem State of Play bylo oznámení nové dílu God of War Laufey, ve kterém si místo osvaleného sparťanského boha války zahrajeme za jeho manželku v posmrtném čistci pro bohy. Samozřejmě, že část lidí volá po návratu původního zabijáka řeckého a severského panteonu. V rozhovoru pro IGN tvůrci ze Santa Monicy jasně uvedli, že s vousatým chlapákem nejsou hotovi.

„Budeme vždy vyprávět příběhy o Kratovi, ale tohle byla příležitost zaměřit se na někoho, kdo byl naprosto zásadní pro nový začátek série,“ vysvětlil kreativní ředitel Cory Barlog s tím, že myšlenku prozkoumat minulost Faye nosil v hlavě už před osmi lety při vydání rebootu. „V roce 2018 byla spíš pocitem než postavou. Byla všudypřítomná, ale neviditelná. Její rozhodnutí ovlivňovala celý příběh a právě proto bylo zajímavé zjistit, kým vlastně byla,“ dodal.

God of War Laufey
Novinky
V God of War Laufey se Kratova žena vydává do božského posmrtného života

V God of War z roku 2018 byla hnací silou celého příběhu – Kratos a Atreus se vydávají splnit její poslední přání a rozptýlit její popel na nejvyšším vrcholu říše. Laufey pak nebude klasický prequel. Děj se odehrává souběžně s událostmi hry z roku 2018, ale sleduje Faye po jejím vstupu do Všudekdy – posmrtné říše bohů. Tam bude čelit novým nepřátelům i tajemstvím spojeným s osudem celé ságy. Dojde i na božstva z jiných kultur. V ukázce ze State of Play jsme viděli například egyptské či mongolské bohy, spekuluje se taky o postavách z artušovských mýtů.

Vedle Laufey, kterou ztvární Deborah Ann Woll, se ve hře objeví i noví společníci. Potvrzen byl například Jack Quaid v roli záhadné želatinové kostky Phranque. Nejdůležitější zpráva pro dlouholeté fanoušky je však jednoduchá: Kratos nikam neodchází. Laufey má rozšířit svět God of War, ne ho nahradit. Je taky možné, že si za Krata zahrajeme i v Laufey, minimálně, že se taky bude objevovat jako průvodce nebo hnací síla pro Fey. V nejbližší době se chystá také remake původní God of War trilogie

zdroj: Sony Santa Monica

Datum vydání zatím oznámeno nebylo, ale podle novináře Jasona Schreira je vydání hry mnohem blíž, než naznačuje absence oficiálního data. Podle jeho informací bychom se mohli dočkat příští rok. God of War Laufey vyjde exkluzivně na PlayStation 5.

Smarty.cz
Tagy:
akční god of war severská mytologie
Zdroje:
IGN, Sony Santa Monica, Jason Schreier
Hry:
God of War Laufey
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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