Další hit z Číny? Asijské pojetí artušovské legendy Tides of Annihilation vypadá naprosto fantasticky
28. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Co vznikne, když spojíte asijský svéráz s klasickými artušovskými legendami? Na docela nečekanou otázku odpovídá megalomanská akce Tides of Annihilation, která se vůbec poprvé ukázala v pohybu ke konci minulého roku. Teď ho ale čínské studio Eclipse Glow Games znovu připomíná rovnou ve spojení s Nvidií.

Jelikož hra využívá nejnovější verzi Unreal Enginu, slibuje vtahující vizuální stránku, která poslouží pro vytvoření řádny pompézních soubojů plných efektů. Hráči ale moc dobře vědí, že Unreal dokáže být problémový a řada her neběží úplně plynule. To by ovšem neměl být případ chystané novinky.

Tým se spojil s Epicem a hlavními výrobci čipů, aby provedl intenzivní testování a technologický vývoj, pod jehož pokličku nahlíží nové video. Došlo například na systematickou analýzu bottlenecků, aby se povedla výrazně snížit výpočetní zátěž. Pří soubojích s obrovskými bossy se mezitím využívá automatická optimalizace kolizí a stínů pro zachování kvalitních textur i rychlého pohybu bez dopadu na výkon.

S ním každopádně pomohou i technologie Nvidie, kam patří DLSS a path tracing. Technologická společnost zároveň slibuje důkladnou přípravu ovladačů, aby si hru užila pestrá škála majitelů grafických karet s jejich čipem. Jak to bude s kartami od AMD, je zatím nejasné.

„Chceme posunout vizuální laťku naši hry na absolutní hranici současných technologií a stejně tak se věnujeme důkladné optimalizaci. Chceme zajistit, aby každý hráč, bez ohledu na svou výbavu, zažil plynulou a pohlcující cestu v naší nově pojaté moderní akční adventuře z artušovského světa,“ doplňuje producent Kun Fu.

Následně ještě ve videu potvrdil, že Eclipse Glow Games uspořádají letos v létě akci, kde si první šťastlivci vyzkouší hru na vlastní kůži. Podrobnosti o této možnosti studio odtajní už brzy na svých sociálních sítích. Samotné Tides of Annihilation vyjde na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
