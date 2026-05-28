Další hit z Číny? Asijské pojetí artušovské legendy Tides of Annihilation vypadá naprosto fantasticky

Co vznikne, když spojíte asijský svéráz s klasickými artušovskými legendami? Na docela nečekanou otázku odpovídá megalomanská akce Tides of Annihilation, která se vůbec poprvé ukázala v pohybu ke konci minulého roku. Teď ho ale čínské studio Eclipse Glow Games znovu připomíná rovnou ve spojení s Nvidií.
Jelikož hra využívá nejnovější verzi Unreal Enginu, slibuje vtahující vizuální stránku, která poslouží pro vytvoření řádny pompézních soubojů plných efektů. Hráči ale moc dobře vědí, že Unreal dokáže být problémový a řada her neběží úplně plynule. To by ovšem neměl být případ chystané novinky.
Tým se spojil s Epicem a hlavními výrobci čipů, aby provedl intenzivní testování a technologický vývoj, pod jehož pokličku nahlíží nové video. Došlo například na systematickou analýzu bottlenecků, aby se povedla výrazně snížit výpočetní zátěž. Pří soubojích s obrovskými bossy se mezitím využívá automatická optimalizace kolizí a stínů pro zachování kvalitních textur i rychlého pohybu bez dopadu na výkon.
S ním každopádně pomohou i technologie Nvidie, kam patří DLSS a path tracing. Technologická společnost zároveň slibuje důkladnou přípravu ovladačů, aby si hru užila pestrá škála majitelů grafických karet s jejich čipem. Jak to bude s kartami od AMD, je zatím nejasné.
„Chceme posunout vizuální laťku naši hry na absolutní hranici současných technologií a stejně tak se věnujeme důkladné optimalizaci. Chceme zajistit, aby každý hráč, bez ohledu na svou výbavu, zažil plynulou a pohlcující cestu v naší nově pojaté moderní akční adventuře z artušovského světa,“ doplňuje producent Kun Fu.
Následně ještě ve videu potvrdil, že Eclipse Glow Games uspořádají letos v létě akci, kde si první šťastlivci vyzkouší hru na vlastní kůži. Podrobnosti o této možnosti studio odtajní už brzy na svých sociálních sítích. Samotné Tides of Annihilation vyjde na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.