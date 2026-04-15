Další drama kolem Subnauticy 2. Krafton už není vydavatel

Studio Unknown Worlds, které pracuje na podmořském survivalu Subnautica 2, si s vydavatelským domem Krafton užilo svoje. Nejprve dostali vyhazov šéfové, protože jim firma nechtěla proplatit bonusy. Záhy je musela najmout zpátky na původní pozice. Krafton navíc zřejmě vývoj hry, která má letos zavítat do předběžného přístupu, různě sabotoval, aby nebyla tak úspěšná, respektive nepředčila finanční cíle, a tím pádem se vyhnul vyplácení tučných prémií.
Zákulisní drama teď snad konečně utichne, nový vývoj v celé kauze přináší Steam a bedlivé oči fanoušků, kteří si všimli, že na kartě hry už Krafton není uvedený jako vydavatel. Místo něj je nyní pod projektem podepsané samotné studio Unknown Worlds, což naznačuje možnost, že se cesty jihokorejského vydavatelského domu a amerického studia definitivně rozešly.
Podle dat ze SteamDB k této úpravě došlo už 7. dubna a od té doby se údaj nezměnil, což spíš ukazuje na záměr než na chybu. Co přesně se odehrává v zákulisí, zatím není jasné. Jisté ale je, že se Subnautica 2 ocitá v klíčovém období, protože předběžný přístup je za dveřmi. Podle exkluzivních informací IGN má dokonce odstartovat už v květnu. Serveru to v polovině března potvrdil ještě Krafton. Je ale taky dost dobře možné, že Unknown Worlds s nově nabytou svobodou a bez škodlivého vydavatele za zády celý předběžný přístup přehodnotí a termín ještě posunou.
Zatím poslední vývojářský deníček ukázal nový systém stavění podmořských základen. Opět to bude váš záchytný bod, kam se vydáte odložit natěžené suroviny a vytvořit nové předměty. Oproti předchozím hrám systém prošel kompletním překopáním, především díky spoustě nových tvarů a bohatších možností přizpůsobit si bázi dle vlastních potřeb. Potěší taky volné umísťování křivek, oken a dekorativních prvků.