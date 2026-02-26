Další česká vzpruha pro Zaklínače 4. CD Projekt RED posílila producentka KCD2 a Duny

O Zaklínači 4 proudí z oficiálních zdrojů informací poskrovnu, o spekulovaném rozšíření pro třetí díl ještě méně, za pozornost minimálně v tuzemsku nicméně stojí fakt, že si CD Projekt RED postupně buduje poměrně výraznou českou stopu. A ta se teď znovu rozrostla.
Do Varšavy totiž zamířila další zkušená producentka. Alice Severová se na svém LinkedInu pochlubila, že už v listopadu nastoupila do CD Projektu jako producentka právě na čtvrtém Zaklínači. „Rozhodla jsem se, že dnes nastala ta správná chvíle, abych se podělila o skvělou novinku. Připojila jsem se k CD Projektu RED jako producentka na Zaklínači 4,“ uvedla a dodala, že jde o projekt velmi blízký jejímu srdci a že si váží projevené důvěry.
Stejně jako Karel Kolmann, který na Zaklínači 4 pracuje jako seniorní designér questů, i Severová část zkušeností s herním vývojem získala v pražském Warhorse. V letech 2018 a 2022 z pozice producentky dohlížela na vývoj Kingdom Come: Deliverance II. Starala se o produkci klíčových herních systémů a vedlá týmy zodpovědné za boj, plížení, systém zločinů, denních rutin NPC i za jízdu na koni, kde zúročila i vlastní zkušenosti s jezdectvím. Týmu poskytovala reálné poznatky o chovu koní a pomáhala s konzultacemi historického vybavení.
Ještě před vydáním Kingdom Come: Deliverance II Severová zamířila do Lisabonu, kde mezi lety 2022 a 2025 pracovala pro Funcom na Dune: Awakening. I tam z pozice producentky vedla týmy zodpovědné za herní systémy pouštního MMORPG.
CD Projekt RED tak získává další zkušenou českou posilu. Až se tedy znovu vydáme do světa plného monster, politických intrik a těžkých rozhodnutí, bude fajn si připomenout, že na jeho podobě pracovaly šikovné české ručičky – tentokrát s producentským štemplem.